超商遇怪人！熱心哥見1動作瞳孔地震　結局「像被罰站5分鐘」

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友30日凌晨1時許在臉書「爆廢1公社」PO文表示，剛剛在超商買東西，看到一名男子一下子拿起便當又放回去，打開冰箱拿了飲料又放回去，心中覺得怪怪的，沒想到在等結帳時，男子竟然走進櫃檯內側，拿起商品熟練掃條碼，這才驚覺男子就是店員，根本是自己想太多，「我覺得我被莊笑仔（台語，被糊弄）。」這段有趣的經歷公開短短5小時，就笑翻將近千名網友。

▲原PO以為在超商遇到怪人，結局笑翻網友。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，男子一直在飲料、便當區走來走去，一下子拿起便當看一下再放回去，一下子又打開冰箱，拿出飲料再放回去，「我挑了便當，人又靠過來，便當區很擠，一個人可過的距離，我不想跟他卡，我就跟他對到眼，他也看到我，我也看到他，我當下覺得他是不是有選擇障礙，給人怪怪的感覺。」

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接著，原PO乾脆轉頭直接拿了一碗泡麵，走到櫃檯準備結帳，沒想到店員不在，他體諒大夜班店員工作辛苦，可能是跑去上廁所，就默默站在櫃檯前等5分鐘，順便幫忙看顧店內狀況一下，結果剛剛遇到的那位怪人也走了過來，還兩手空空走到櫃檯內側，「我心想，『半夜沒店員啊，你進去櫃檯幹嘛』，那個人緩緩拿起我的商品，我緊張了一下，他拿起了櫃檯的工具，B了一下（掃條碼）我的東西，開口對我說，『會員有嗎？統編、發票要打嗎？要購物袋嗎？』」

原PO沒想到男子就是店員，最後在文末無奈表示，「我覺得我被莊笑仔，被罰站5分鐘的感覺。」其他網友看完原PO的超商驚魂記，紛紛留言調侃他，「笑死，他（店員）在拉過期品吧」、「恭喜你，又了解超商不為人知的另一面，便服與過期品」、「一早就滑到笑話，原諒我不小心笑了」、「結果你才是那個怪怪的人，哈哈哈」。