高麗菜念二聲還四聲？媽教到崩潰　神人解答「台語發音秒懂」

▲高麗菜要怎麼念，掀起網友熱烈討論。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高「麗」菜究竟要念二聲還是四聲？一名媽媽16日在臉書「爆廢1公社」PO文討論此事，聲稱自己看到孩子的課本標示為二聲，當下都傻眼了。沒想到這篇文章公開僅僅8小時，就吸引超過900名網友按讚分享，還有人留言表示，其實只要用台語念一次，就會知道答案了。

原PO提到，高麗菜的這個麗字，究竟要念成四聲的「ㄌㄧˋ」，還是二聲的「ㄌㄧˊ」，畢竟很多人都是念四聲，孩子的課本上卻是寫二聲，難道以後稱讚別人長得漂亮，都要說成「你長得好美麗（ㄌㄧˊ）」，讓她超級無言，「87教改，教孩子念書的我瞬間傻眼。」

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▲高麗菜的注音是二聲。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本網站，下同）

網友們看完原PO的抱怨文，也分成兩派念法，有人表明自己30年來都是念成高麗（ㄌㄧˊ）菜，「台語發音就懂了啊」、「是高麗（ㄌㄧˊ）菜正確，但我們習慣說高麗（ㄌㄧˋ）菜了」，也有人直到看到PO文才驚覺過去一直念錯。

還有同樣當爸媽的網友留言勸原PO別生氣，「現在教小孩，父母自己也要看過一遍，這種教改的確比較精細，但是課業壓力變更大」、「很多字音很早就改了，只是不會『昭告天下』，所以都是等自己碰到教科書才會知道，重點是要讓孩子明白，我們念的讀音是方便發音，但是書寫應該要寫正確的」。

▼美麗其實還是念「ㄌㄧˋ」。