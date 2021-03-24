岳父母怪寵壞老婆　人夫曝「上路5分鐘」後果：我要保護電線桿

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫24日在臉書「爆廢公社二館」PO文分享家庭趣事，內容提到，岳父、岳母常常怪他太寵老婆，連去附近買東西都要載，但其實他是想保護路人跟電線桿，因為老婆第一次開車不到5分鐘就把車撞壞了。文章PO出之後，意外引出不少人妻留言笑稱，「我老公也是這樣說，想學開車有那麼誇張嗎？」

▲不少人妻留言分享自己的開車經驗，還有人差點轉彎撞到店家。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

原PO提到，因為老婆想去哪裡都是他載的，因此被岳父、岳母責怪寵壞了老婆，才會連機車都不太會騎，但他之所以會這麼做，不是怕老婆迷路，也不是寵，而是要保護路人跟電線桿，「我成功守護多少人的家庭跟國家電線桿，你們知不知道？」

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原PO回憶，7年前老婆看他開車太辛苦，主動提議要去考駕照，結果第一次開車，不到5分鐘就撞壞了，第二次只開500公尺就把零件撞壞，機車也是把油門當煞車用，「這個考試一百的女人，竟然教練不在隔壁就開始破壞車啦！」

由於原PO的描述實在太生動，文章PO出不到1小時，就有破千名網友按讚分享，並留言稱讚他，「真男人」、「你這麼好心一定會有好報的」。還有其他人夫附和，「我老婆也是去學開車，第一次坐上駕駛座，發動引擎後問我油門是哪個，我溫柔地跟她說，『老婆，我要把妳當公主，所以妳要去哪裡，都讓我載，不要這麼累開車，知道嗎？現在趕快給我下車』！」

也有其他人妻留言笑稱，同樣被老公這麼說過，「想學開車有那麼誇張嗎？」、「我老公陪我上完駕訓班，就不敢給我開車，我明明還好啊，頂多開上安全島而已，車子又沒有壞掉」、「我考到駕照開過一次，開太快闖紅燈，轉彎彎不夠大，差點撞到店家，之後就沒碰車了」。