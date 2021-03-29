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停紅燈見身上佈滿「蚊子屍體」！白襯衫毀了　騎士嚇壞：有上百隻

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲身上全都是蚊子的屍體。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

比沙塵暴還驚人！一名男網友日前騎機車出門，停紅燈時發現安全帽、衣服、脖子全都是密密麻麻的蚊子屍體，讓他很傻眼，直呼「第一次遇到這麼恐怖的攻擊」，他還自拍並將照片PO上網，看了令人頭皮發麻。對此，有老司機留言解答，這種蚊子是草蚊，尤其鄉下傍晚特別多。

男網友在臉書「爆廢公社」發文，騎機車出門遭到蚊子大軍攻擊，安全帽面罩滿滿都是一點一點的白色印記，身上的白襯衫也都佈滿黑色的一點一點，全都是蚊子的屍體，就連脖子也受到攻擊。

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他看到後驚呼，「第一次遇到這麼恐怖的攻擊，人森粗體驗（人生初體驗），到底蚊子多成這樣是發生什麼事？」幸好他戴著全罩式安全帽還有口罩，否則這些蚊子可能都跑進嘴巴裡，「還好有戴安全帽跟口罩，不然這堆直接免錢吃到飽」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO回應網友的留言 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

網友們看到照片後表示，「你攻擊了牠們的村莊」、「他們全村全家族都被你撞死了」、「有點太誇張了，嘴巴張開騎車會不會就吃飽了」、「你是進了蚊窩了是不是」。也有網友留言解答，「那是草蚊，不吸血的，尤其鄉下傍晚特別多」、「其實田野道路很多都如此，不足為奇」、「每次回家都要趕快用洗碗精清潔！不然乾掉更難清要用摳的，河邊道路蚊蟲一堆」。

據了解，這種蚊子名為「草蚊」又稱「搖蚊」，通常在夏秋兩季出沒，郊區或農業區有水的地方經常可以看見牠們的蹤影；成年草蚊擁有趨光性，壽命僅短短數天，飛行能力也較弱，主要靠被動的途徑如風、車輛等散播，基本上不傳播疾病，也不會叮人，民眾遇到時可以不用理會。

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