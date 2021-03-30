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把飲料店當得來速！奧客不下車大喊點餐　店員霸氣回嗆：不賣了

▲▼手搖飲料,飲料,手搖杯,茶,珍珠奶茶,珍奶。（圖／pexels）

▲有網友遇到客人不願下車，待在車上大吼點餐。（示意圖／pexels）

實習記者周依儒／綜合報導

奧客無極限！一名在飲料店工作的網友表示，近日工作時遇到一位開車的男客人，直接把車停在門口，透過車窗朝店內大喊點餐，甚至沒打算下車付錢取餐，擺明要店員親自拿到車窗前，儼然把飲料店當得來速，讓男網友氣得發文大罵，「好手好腳的，是在哈囉？」

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，近日他在飲料店上班時，遇到一位開著車前來的男客人，但這名男客人居然直接停在店門口，搖下車窗朝著店裡面大喊自己要的餐點，但馬路上來來往往的車輛，讓原PO聽不太到客人點餐的內容，加上他也無法接受這樣的行為，因此便委婉地向男客人表示聽不到，能否請他直接下車點餐。

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但沒想到這名男客人居然還又更大聲的喊，「綠茶！兩杯無糖四杯半糖！」原PO想說算了，就跟客人說「這樣90元」並等他下車要付錢。不過，男客人居然完全無視飲料店前等待點餐的客人，毫無下車的意思，於是原PO乾脆就先點了後方客人的餐點，等待男客人下車付錢。

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲居然有奧客把飲料店當得來速（示意圖／ETtoday資料照）

但連後方客人的飲料都出完了，這名男客人仍沒有要下車的意思，於是原PO又再一次請他下車結帳，只見男客人把鈔票夾在手指間揮了又揮，示意要原PO出去拿。此時已經怒火中燒的原PO直接問「你不下車嗎？」對方則回嗆，「哩某愛落來都丟啊啦？（你沒有要下來就對了啦？）」

原PO則直接表明「我們這裡不是檳榔攤欸」，而對方也很跩的留下狠話「我也可以不買啊」，原PO氣得又回嗆，「可以啊！不賣了！掰掰！」男客人這才把車開走。事後原PO氣的發文表示，「我並不知道他是不是有殘障還是什麼之類的！但我遇過很多行動不便的客人，而他們自己反而更加不好意思開口要幫忙。這種我二話不說，看到絕對會幫忙。但你今天好手好腳的，是在哈嘍！」

貼文一出後也引起網友熱烈討論，「遇到過！跟他說要等喔，然後現場忙完在幫他點單，沒耐心的就會自己下車。」、「遇到這種的就假裝沒聽到，一直給他裝傻到底就好」、「以為是得來速嗎」、「自以為開車就大爺」、「就算有聽到我都會直接轉身當沒聽到。」

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