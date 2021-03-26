客人私訊點餐！老闆回太快「被地獄斷句」嚇壞了　網笑爛：超嗆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名老闆日前收到客人點餐的訊息時，剛好要外出買東西，於是迅速回對方，告知15分鐘後再來拿餐，結果不小心斷句錯誤，本來一句客氣的話也瞬間變得無禮，嚇得他連忙解釋，而對話也戳笑近萬人，不禁笑嘆標點符號的重要性。

老闆在爆廢1公社發文苦笑，「完了...客人一定以為我爆幹兇，訊息沒辦法回收，還要努力解釋。」從截圖中可見，客人私訊點餐，表示要一份小辣的鴨血堡加冬粉，還有一份微辣的鴨血堡加王子麵，然後麵和湯要分開。

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▲老闆求生慾很強。（圖／翻攝自爆廢1公社）

由於老闆剛好要外出買東西，所以趕忙打訊息告知客人，怎料回太快，居然斷句斷在會讓人誤會的地方，「你好煩，請15分後來，我去買東西，謝謝。」但其實，他想說的是，「你好，煩請15分後來......。」

眼看客人瞬間已讀，他緊張地狂解釋和道歉，直呼「我沒有嗆你的意思。」而網友們則紛紛笑回，「這故事告訴我們標點符號的重要性」、「真的兇爆了哈哈哈哈哈哈」、「你快去看店裡評價有沒有1顆星」、「有一種黑，是越描越黑」、「很久沒笑這麼開心了」、「原來太過客氣也有風險」、「手速不要那麼快啊」、「手機自動選字也可怕」、「客人想說兇屁嗚嗚」。