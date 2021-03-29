乾旱中另類奇景！彰化2口古井湧泉直冒　幾百年來從未斷水

記者唐詠絮／彰化報導

抗旱節水之際，彰化市及和美鎮即將於4月6日配合分區限水，一周停水2天，彰化市歷史建築「紅毛井」及社頭鄉清水岩寺「甘露泉」有井水數百年來水源源源不絕，清澈無比，更是吸引許多民眾到場汲水，尤其紅毛井前設有洗衣水道方便洗滌，成為奇特景觀。

▲彰化紅毛井有婦人洗衣洗碗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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「紅毛井」位於彰化藝術館（原中山堂）附近，是台灣中部碩果僅存的荷蘭古井，當年荷蘭人佔據台灣，許多傳教士和士兵前來汲水飲用，故當地人稱此井為「紅毛井」或「番仔井」，2005彰化藝術館修復時，彰化市公所一併將紅毛井的景觀重新整理，紅毛井水源至今潺潺不絕。

▲彰化紅毛井水不適合生飲。

今(29)日上午紅毛井水道有婦人到現場洗衣、洗碗，她說，住在附近30多年來，家裡雖然也有洗衣機，但還是習慣到這裡洗衣服，尤其夏天時碰到井水更是清涼，市府也設水管拉到戶外，立牌規定，這裡的水質大腸桿菌群密度與總菌落數值超過飲用水標準，規定水不能喝一定要煮沸，所以也會汲水回家。

▲社頭甘露泉中午有民眾前往取水。（圖／記者唐詠絮攝）

而社頭鄉清水岩寺「甘露泉」，鄉民代表陳慶福說，這口湧泉，早在清水岩寺290年前建寺前就已經有了，但最近山區雨量稀少，泉水有較少的現象，至今每天都有不少人帶著桶子到現場取水，尤其端午節汲「午時水」更是盛況空前。

陳慶福提醒民眾水湧泉水不建議生飲，必須煮沸，雖然泉水不斷，但民眾仍要謹記節約用水。

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