飲料店32K工讀生只做3天！傳訊「真心話」不幹了　佛老闆看到崩潰

▲手搖飲料風靡全台 。（示意圖／記者林裕豐攝，與本文當事人無關）



網搜小組／許力方報導

有網友上網抱怨，朋友開飲料店應徵早班人員，連工讀生月薪都有32K起跳，每日工時7小時、月休8天，基本的員工福利都沒少，沒想到最近卻來了一名工讀生，只做了三天，就傳訊跟老闆辭職，理由是「現場單跟外送單太多，這樣我上班很累」，還建議老闆錢賺夠用就好。文章引發熱議，網友傻眼大呼「早點放生好！」

友人22日在「爆怨公社」發文，稱這名飲料店老闆近日遇到奇葩員工，應徵招募早班4人，每天從早上9點到下午4點，工時7小時，中午還可以輪休1小時，「飲料全部喝到飽」，月休8天，還有三節禮金、生日禮金，做滿一年享有特休3天，且並非正職人員，只是工讀生，月薪都是3萬2000元起跳。

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▲飲料店32K工讀生只做3天！傳訊「真心話」不幹了。（圖／翻攝「爆怨公社」）



飲料店其中一名早班工讀生近日卻做到受不了，深夜10點多傳LINE提離職，聲稱「因為店裡的現場客跟外送的單太多了，這樣我上班很累，所以決定明天就沒有要上班。」雖然自己很想繼續做下去，但接單量時在太多，最後還建議老闆「錢賺夠用就好，單可以少接一點！」

老闆強調，沒單時候，這名工讀生都在玩手機，他也沒唸過，沒想到竟然只做3天就不幹了，讓他們超傻眼「這是什麼心態…」文章引發熱烈討論，網友紛紛氣得批評，「現在的小孩就是這樣啊，也不是缺錢的問題，就是『不想太忙』、『不想太累』」、「32K來南部算高了，以飲料店來說」、「只做3天是在叫什麼叫」、「沒單請你來做什麼？請你來滑手機嗎？」「這種人一年換24個頭家。」

網友驚訝不已「真的假的，飲料店福利這麼好喔…」「好羨慕」，忍不住酸嗆工讀生「可憐啊」、「早點放生好」、「有時候對人太好會被爬到頭上」、「然後他改了個名字叫鮭魚」、「祝福他未來能飛黃騰達，當老闆這樣照顧員工。」