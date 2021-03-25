　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

外送員「狂飆60公里」送餐！女子看錯地址「跨市下單」...運費曝網全傻了

▲桃園市林姓美食外送員去年2月間送餐至龜山區某住戶，見少女獨自開門，攀談後趁機襲胸摸下體，隨即迅速逃逸。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲女子點外送搞烏龍，導致讓外送員「爆騎2小時」跨市送餐。（示意圖／免費圖庫pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

民眾用外送平台點餐已成日常，因此衍生的怪事也不少。大陸一名女子日前和朋友到廣東深圳旅遊，在凌晨時因又餓累，於是打開外送APP訂餐，沒想到下單後才發現，訂到的餐廳居然位在60公里之外，讓外送員「狂奔」2小時才終於送到，不過外送費曝光後令網友相當傻眼，直呼「會不會太少了？」

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，這名女子21日和11名朋友一起到廣東深圳旅遊，晚間回到住處，因白天逛了很多景點，覺得太疲累了，決定晚餐就叫外送，於是點了一份1000多元人民幣（約新台幣4367元）的外送想當晚餐。不過在下單後一直等不到餐點送達，於是就打電話詢問訂單進度，沒想到這才發現自己看錯了地址，點到了距離60公里遠的隔壁市餐廳，因此外送員還在千里迢迢的運送餐點中。

▲▼外送員對於這張超誇張訂單僅表示「反正我沒什麼事」。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲這張超誇張訂單竟真有外送員願意承接。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

最後，原本只須1個小時就能送達的餐點共花了2個小時才送達，餐點到達時已是凌晨1點多了，晚餐也就這樣變成了宵夜，事後女子也支付了85元（約新台幣372元）的外送費，以及一罐牛奶慰勞他的辛勞，不過她也好奇的詢問外送員「為何距離那麼遠還要接單？」對方則表示「反正也沒事，就接單了。」

▲▼外送員對於這張超誇張訂單僅表示「反正我沒什麼事」。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲訂單顯示，外送員長征60公里的配送費僅85元人民幣。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

許多網友看完這名外送員的「長征」事蹟後，都感到相當佩服，紛紛表示，「60公里，這配送費真的不貴」、「敬業的外賣小哥」、「點餐的也真有耐心，居然能等2個小時吃飯」、「配送費才85？會不會太少」、「85元真的不多，該給就給」、「跑了60公里，來回120公里，才送一罐牛奶啊？」、「現實生活中會有人閒得沒事跑60公里嗎？我看到的是底層打工者的無奈與掙扎。」

ET快訊
惡意付費程式藏App Store！7種應用程式下載前注意
長榮貨輪卡運河會被多國求償？　內行指1關鍵：反而可以開口討
台南狠男追離婚女被拒　想同歸於盡竟把女方媽媽殺死
長榮貨輪整艘偏掉卡住蘇伊士運河！船長親曝關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2情侶玩「鬼屋」密室逃脫！鬼一出「嚇到互換女友」...全員悲劇了　

外送員「狂飆60公里」送餐！女子看錯地址「跨市下單」...運費曝網全傻了

1秒穿越到「北宋」 「古裝小姐姐」跟風打卡飄進地鐵站

BCI帶頭抵制新疆棉？　上海辦事處：會員做決定「跟我們無關」

新疆百貨公司關閉H＆M門市！要求向新疆人民「鄭重道歉」

抵制H＆M還不夠！愛迪達成最新目標「BCI會員200品牌被挖出」

安踏退出BCI熱錢力挺大漲7.7%　陸本土體育品牌港股全面開紅盤

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註「使用新疆棉」

新疆棉花年產595萬噸遭抵制　中儲糧集團：自己都不夠用

H＆M遭大陸電商全面封殺　450家分店從地圖上消失了

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

2情侶玩「鬼屋」密室逃脫！鬼一出「嚇到互換女友」...全員悲劇了　

外送員「狂飆60公里」送餐！女子看錯地址「跨市下單」...運費曝網全傻了

1秒穿越到「北宋」 「古裝小姐姐」跟風打卡飄進地鐵站

BCI帶頭抵制新疆棉？　上海辦事處：會員做決定「跟我們無關」

新疆百貨公司關閉H＆M門市！要求向新疆人民「鄭重道歉」

抵制H＆M還不夠！愛迪達成最新目標「BCI會員200品牌被挖出」

安踏退出BCI熱錢力挺大漲7.7%　陸本土體育品牌港股全面開紅盤

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註「使用新疆棉」

新疆棉花年產595萬噸遭抵制　中儲糧集團：自己都不夠用

H＆M遭大陸電商全面封殺　450家分店從地圖上消失了

特斯拉車內鏡頭會拍你開車、回傳影片　消費者報告：恐侵犯隱私

保時捷沒位停！天兵車主擠進「好市多限定區」　千人邊罵邊讚嘆

獨／「厭世越南妻」笑臉照曝光！　公公曝越南相處怒批：全都是演的

動團抗議「原民使用傳統狩獵不受限」　籲不該有任何身份例外

防毒品再犯！高雄2地檢署建立防制聯繫平台　建立戒癮治療標準

快訊／竹北知名賣場「年輕女5F墜落馬路」當場死亡！警調查身分中

44歲米倉涼子近照狀態驚人！　頂「防腐劑顏值」帶貨FENDI法棍包

黃金雞湯甘甜、有層次！隱身台北巷弄拉麵店　嫩雞叉燒飯一吃上癮

補教師返台4個月驗出陽性成「國內最久確診個案」　擴大匡列接觸者

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房：月經來！他翻垃圾驚覺被騙

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

大陸熱門新聞

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

長髮女全裸被虐到尿失禁　男女狂笑錄影：好噁

H＆M遭大陸電商全面封殺　還從地圖上消失了

玩鬼屋密室逃脫！2對情侶嚇到「互換女友」

千古第一后死了200年還被「啪啪」

H&M拒買新疆棉被抵制　NIKE等品牌也被挖出

抵制H＆M還不夠！愛迪達上熱搜第一

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

準新娘遭撞殺滿地碎肉！水泥車0減速釀2死2傷

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

H&M拒用新疆棉　央視：吃中國飯砸中國鍋

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註使用新疆棉

更多熱門

相關新聞

客訂外送道謝10次　他見備註卻愣了

客訂外送道謝10次　他見備註卻愣了

很多人會因為過敏、挑食等原因，必須在訂外送時，寫清楚備註以提醒店家；不過，總有人會濫用這樣的方便，寫出令人大翻白眼的內容。就有一名外送員分享了「落落長」的訂單，即便上頭禮貌道謝，還是讓人覺得對方根本是奧客。貼文曝光後，也隨即掀起網友熱議。

擺出1動作「最快接到單」！外送員狂點頭：單一直來

擺出1動作「最快接到單」！外送員狂點頭：單一直來

送餐到山上！外送哥收到「活跳跳小費」

送餐到山上！外送哥收到「活跳跳小費」

變態外送員「啪啪才肯送餐」她嚇壞投訴無效

變態外送員「啪啪才肯送餐」她嚇壞投訴無效

寒風中跑外送！麻辣燙闆娘突然請湯麵暖翻

寒風中跑外送！麻辣燙闆娘突然請湯麵暖翻

關鍵字：

點餐外送員廣東

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

雞排店貼霸氣公告！全網笑翻

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面