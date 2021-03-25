外送員「狂飆60公里」送餐！女子看錯地址「跨市下單」...運費曝網全傻了

▲女子點外送搞烏龍，導致讓外送員「爆騎2小時」跨市送餐。（示意圖／免費圖庫pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

民眾用外送平台點餐已成日常，因此衍生的怪事也不少。大陸一名女子日前和朋友到廣東深圳旅遊，在凌晨時因又餓累，於是打開外送APP訂餐，沒想到下單後才發現，訂到的餐廳居然位在60公里之外，讓外送員「狂奔」2小時才終於送到，不過外送費曝光後令網友相當傻眼，直呼「會不會太少了？」

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，這名女子21日和11名朋友一起到廣東深圳旅遊，晚間回到住處，因白天逛了很多景點，覺得太疲累了，決定晚餐就叫外送，於是點了一份1000多元人民幣（約新台幣4367元）的外送想當晚餐。不過在下單後一直等不到餐點送達，於是就打電話詢問訂單進度，沒想到這才發現自己看錯了地址，點到了距離60公里遠的隔壁市餐廳，因此外送員還在千里迢迢的運送餐點中。

▲這張超誇張訂單竟真有外送員願意承接。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

最後，原本只須1個小時就能送達的餐點共花了2個小時才送達，餐點到達時已是凌晨1點多了，晚餐也就這樣變成了宵夜，事後女子也支付了85元（約新台幣372元）的外送費，以及一罐牛奶慰勞他的辛勞，不過她也好奇的詢問外送員「為何距離那麼遠還要接單？」對方則表示「反正也沒事，就接單了。」

▲訂單顯示，外送員長征60公里的配送費僅85元人民幣。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

許多網友看完這名外送員的「長征」事蹟後，都感到相當佩服，紛紛表示，「60公里，這配送費真的不貴」、「敬業的外賣小哥」、「點餐的也真有耐心，居然能等2個小時吃飯」、「配送費才85？會不會太少」、「85元真的不多，該給就給」、「跑了60公里，來回120公里，才送一罐牛奶啊？」、「現實生活中會有人閒得沒事跑60公里嗎？我看到的是底層打工者的無奈與掙扎。」