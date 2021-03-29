吃壽司見短裙妹「跨坐男友大腿」！右手羞抓這隻　網嗨：下班去吃

▲男方手部不斷游移。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

熱戀中的情侶難免會做出比較親密的舉動，不過，如果在大庭廣眾下摸來摸去，恐怕就會帶給別人不佳的觀感。一名網友日前去藏壽司用餐時，撞見一對情侶「疊坐在一起」，男方還溫柔的撫摸著女友的大腿、臀部。畫面曝光後，隨即引發網友熱議。

這名網友在「爆廢1公社」上發文表示，「嘴吃壽司、手握壽司、筷子插壽司。」從他貼出的第一則影片中可以見得，身穿白色帽T的年輕男雖然眼睛盯著藏壽司的扭蛋，但右手卻是溫柔的在女友右臀和大腿上不斷游移。

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▲不少網友全看傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

而從第二則影片中可以發現，現在可不只是郎有意，穿著灰色緊身短裙的長髮妹子在點餐時，直接坐在男友腿上，左手忙著拿壽司，右手則緊緊握住對方的手。熱戀中的兩人顧不得旁人眼光，親密的疊坐在一起，幫店家省了一個用餐空間。而拍攝的網友也忍不住在IG上嘲諷，「哈柔（囉）這裡是藏壽司喔！康康（看看）我那不安分的小手手。」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「活在自己的世界」、「啊就太高拿不到，不然怎麼辦」、「你是不是很羨慕」、「羨慕欸」、「晚點下班立刻去吃壽司」、「叫隔壁桌怎麼吃」、「椅子太近啦，都怪椅子」、「這樣比較有鮮味嗎」、「這壽司真香」、「這就是好吃的藏壽司」、「羨慕啦，哪次不羨慕」。