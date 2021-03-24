阿兵哥買飲料大喊「我要腦殘」！店員憋笑...下秒見1動作忍不住了

▲Comebuy。圖與本文無關。（圖／Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人在打工時，都會遇到一些有趣的事。一名男網友在飲料店上班，有時就會被客人逗得好氣又好笑，像是對方會「自創」品項名稱，或是直接大喊「腦殘」。貼文曝光後，隨即掀起熱議，就有網友回應，「我來了，野火吹又生」、「招牌腦殘是什麼啦」。

這名網友在Dcard上，以「飲料店常見的傻眼時刻」為題發文，提到他在飲料店上班，時常會遇到一些令人哭笑不得的事情，像是被詢問奇怪的問題，或是眼睜睜看著對方出糗。

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事件一

男客：請問「紫米可可」裡面有紫米嗎？

原PO：對！裡面也有可可。

男客：我在問什麼啊？哈哈哈哈哈

事件二

女客：我要「海龍」，你們飲料名字叫起來好像車的品牌喔！

原PO：您是要「海神」嗎？

女客：哈哈哈哈哈哈！「海神」、「海神」，好糗喔！

事件三

男客：請問你們「芭樂檸檬多多」裡面是有芭樂、檸檬、多多嗎？

原PO：對！您全猜中了欸！

男客：那來一杯吧！

原PO笑稱，當時他因為故意瞪大眼睛，假裝不知道內容物，因此客人以為自己猜對時，還露出得意的表情，讓他完全不懂自己幹嘛要做球給對方。

▲原PO在飲料店打工。圖與本文無關。（圖／MOMO提供）

事件四

軍人：我要一杯「招牌腦殘」。

原PO：腦......腦殘？

軍人：更正！是招牌奶茶！

原PO補充道，這位阿兵哥大喊更正的同時，甚至還「手指貼褲縫」，害得他忍不住噴笑。

事件五

弟弟：一杯「野火」！

原PO：那個叫「玩火」喔！

弟弟：啊！對不起！

（結帳時，原PO決定開個小玩笑）

原PO：野火吹又生！

弟弟：是春風吹又生。

原PO無奈稱，該品項最常被客人叫錯名字，至少遇過5次以上，明明就是「玩火」，但總有人會喊成「野火」、「熄火」、「烈火」。每次遇到微ㄎㄧㄤ的客人，原PO都會覺得有些傻眼，甚至還要憋住笑意，想不到當他想虧客人時，卻反被糾正，讓整間店的同事們瘋狂大笑。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「這篇真的很好笑，但是又有點似曾相識的感覺」、「被招牌腦殘笑死」、「原來是Comebuy」、「我要一杯熱的奶茶微糖少冰」、「弟弟OS：終於找到國文造詣比我還差的了」、「你被弟弟瞧不起了」、「阿兵哥好可愛喔！職業病」、「老闆我要一杯四季青春茶」、「我朋友超愛喝海神，但真的沒有一次叫對過」。

本文經原PO授權引用