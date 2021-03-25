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謹慎客訂外送「連謝10次」　他一看備註懂了...網全翻白眼

▲▼foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」、pandanow業務總監Denis Aksenov。（圖／記者蕭筠攝）

▲很多人都會叫foodpanda。示意圖，與本文無關。（圖／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會因為過敏、挑食等原因，必須在訂外送時，寫清楚備註以提醒店家；不過，總有人會濫用這樣的方便，寫出令人大翻白眼的內容。就有一名外送員分享了「落落長」的訂單，即便上頭禮貌道謝，還是讓人覺得對方根本是奧客。貼文曝光後，也隨即掀起網友熱議。

這名外送員在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出顧客訂單，從照片上可以見得，對方雖然禮貌的寫說「麻煩」、「謝謝」，甚至還向外送員說「新年快樂，辛苦了！」但落落長的7條備註，仍讓人看了不禁大翻白眼，質疑訂單人根本是奧客。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲備註超級長！（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

客人的要求實在很繁瑣，像是飯量少但要比一半再多一些、菇類配料要多一點、奶油醬汁給很多、不要義式香料和黑胡椒、把麵包換濃湯但只要湯不要料等；除了向店家提出要求以外，他還不忘提醒外送員一定要注意餐點、別弄翻了，「不要把兩袋餐點又裝在一起，因會擠壓壞最底層的餐點。」

誇張的備註曝光後，不少網友也忍不住留言表示，「不想賣你了，謝謝」、「店家光看你寫一堆就飽了」、「拒單拒起來」、「如果我是業者，我會直接按下取消訂單」、「打完這些字都出門吃飽回來了」、「謝謝大家看完我的點餐單，謝謝」、「可以自己去買嗎」、「好囉嗦喔！如果店家忙，誰有時間一條一條看啊」、「既然覺得麻煩他人，還要求那麼多、冗詞一堆」。

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