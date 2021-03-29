太扯了！　男高生想援交竟到派出所向警察杯杯借「保證金」

▲17歲男高中生想援交，竟跑到派出所向警察叔叔借2萬元「保證金」，警方及時阻詐。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一名男高生，3月28日來到台南市警五分局北門派出所，向員警借錢說要繳保證金，在員警詢問下男高生才吐實，他上網想援交，對方要求先繳交2萬元保證金才能交易，由於他身上錢不夠，竟異想天開跑到派出所找員警借錢，經員警告知才驚覺自己遭遇網路援交詐騙，男高生此舉令員警哭笑不得。

17歲李姓男高生，3月28日下午5時45分許，到市警五分局北門派出所，向值班台員警表示有不情之請，說是要借2萬元現金來繳保證金，惟問及保證金用途男高生語帶保留。

員警直覺男高生可能遭遇詐騙，經詢問李生才老實說出，原來他在手機交友軟體上結交暱稱「凱兒」的女子，想與其援交，但對方說李生非會員且又是學生，為方便識別身分，要他先買2萬元遊戲點數作為保證金，李生因為身上沒那麼多錢，才會想說向警察叔叔借錢。

員警向李生說明網路交友詐騙的各種樣態及手法，提醒網路交友陷阱多，千萬不可聽從對方指示操作、購買點數或匯款，切記反詐騙3步驟：「1、保持冷靜；2、小心查證；3、立即報警或撥打165反詐騙專線」，才能避免財物損失。

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