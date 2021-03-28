外送員PO文撿到38萬求解　「早上到晚上還沒送派出所」會被告？

▲外送員送餐表示自己撿到38萬還沒送警察局 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

撿到38萬該怎麼辦！有外送員在自己的群組當中po文表示自己在送餐過程當中撿到38萬，可是早上到晚上都還沒送到警局，還附上一個裝有捆捆千元的紙袋；有同業提醒快送到警察局，不然「會被告侵佔」。

一名外送員在同業群組當中表示，自己在送餐的過程當中撿到了38萬，但是「早上跑的時候撿到，到現在還沒有送警局」、「現在送會不會被告，這麼晚才送警局」，而且為了取信大家，還附上一個裝有好幾綑千元的鈔票的紙袋，大家紛紛留言：「你放在身上，你也不知道怎麼處理」、「貪念很可怕的，別誤了自己啊老闆」、「掉錢的一定擔心死了」。

▲外送員送餐表示自己撿到38萬還沒送警察局 。（圖／記者吳世龍翻攝）

外傳這名撿到38萬元的外送員是位在高雄市，不過詢問警方，目前並沒有相關報案紀錄，警方表示會持續關注。警方也呼籲撿到拾得物應該儘速送到警察單位，若是失主提告，恐怕就會吃上侵占罪，而若是送到警察局，經過半年沒有人來認領，拾得人將能獲得這項拾得物，就算失主出面，拾得人也可依法請求十分之一的報償，像是這一起案件，外送員是可以拿到3萬8千元。

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