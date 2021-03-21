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社會 社會焦點 保障人權

新北中和路口滿地鈔票　騎士幫撿害追撞！29張千元鈔失主超感激

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子騎機車行經中和區路口時，突然停下車，後方機車刹車不及發生擦撞，原來地上散落著千元鈔票，男子與其他路人趕緊撿拾，連待轉的外送員也跑來幫忙，眾人將共2萬9千元交給男子時，他連忙說「這不是我的，有人掉出來」，隨後將現金送到派出所，經調閱監視器終於找到失主歸還。

▲▼詹男與路人及熊貓外送員幫忙撿拾飄飛的千元鈔票，失主楊男到派出所領取遺失的生活費 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲詹男與路人及熊貓外送員幫忙撿拾飄飛的千元鈔票 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，17日晚間6時許，詹姓男子騎機車行經新北市中和區景平、景安路口時，見有一名機車騎士從口袋掉出大把千元鈔票，他趕緊停車，後方一名騎士卻剎車不及追撞，他立即告知原因。

▼警方調閱監視器找到失主楊男。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼詹男與路人及熊貓外送員幫忙撿拾飄飛的千元鈔票，失主楊男到派出所領取遺失的生活費 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時適逢下班尖峰時間，詹男與其他路人七手八腳將飄飛的千元鈔撿起，連停等待轉的熊貓外送員也跑來幫忙，眾人將被風吹四散的鈔票撿拾交予詹男時，他連忙解釋「這不是我的，有人掉出來」，共撿了29張的千元鈔，隨後將現金送到轄區景安派出所。

警方受理後，警員謝采怡推斷遺失人的行經軌跡，積極調閱沿路監視器畫面，但當時人車流量大，造成調閱監視器的困難，經不斷檢視影片後，確認失主是44歲楊姓男子，他到派出所後表示，下班騎車到中正路、連城路口時，才發現口袋的數萬元生活費不見了，對詹男拾金不昧及警員積極辦案相當感激。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼失主楊男到派出所領取遺失的生活費 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼詹男與路人及熊貓外送員幫忙撿拾飄飛的千元鈔票，失主楊男到派出所領取遺失的生活費 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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