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玩抖音豔遇「援交妹」　他豪擲8萬買點數慘被封鎖：連見面都沒有

▲▼陳姓男子玩抖音認識援交妹，但付了8萬卻連面都沒見到。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳姓男子玩抖音認識援交妹，但付了8萬卻連面都沒見到。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，1名男子在時下流行的抖音(TikTok)短影音社交平台，認識1名女性抖友，對方透露出提供「援交服務」訊息，但男子留下電話，反接到自稱竹聯幫的男子恐嚇，更要求男子到超商買點數才可見面，但男子買了8萬元給對方後，連女抖友面都沒見到。

警方調查，住在台中的1名男子，在觀看抖音時認識1名自稱「NANA」之女性抖友，雙方相談甚歡，NANA無意間透露需要賺外快，並且提供「援交服務」，陳男與對方互相留下通訊軟體ID、手機號碼等準備日後聯繫，但殊不知陳男卻接到恐嚇電話。

陳姓男子某日接獲自稱竹聯幫某堂口的男子來電，聲稱NANA是旗下的應召妹，如果要見面先到超商購買遊戲點數，男子誤信對方謊言，跑到超商花了8萬元買點數，並將點數序號告知該名自稱幫派分子的男子，連店員關心詢問也辯稱「單純遊戲使用」。

最後男子提供序號後，對方早已消失無蹤，連「NANA」都沒見到反損失慘重，最後才恍然大悟落入色情應召詐騙的陷阱，只能報警處理。

刑事局統計，從2021年元月開始至2月底，色情應召發生共計48件，主要透過放置美女圖吸引注意，等被害人上鉤後再主動告知有再兼差援交，談妥價格後再框騙被害人買點數，被害人交出序號後隨即消失無蹤。

警方呼籲，遊戲點數卡僅能儲值至遊戲點數會員帳號內購買遊戲虛擬寶物或周邊商品，無法確認身分及繳交保證金，切勿依指示前往超商購買及交付儲值卡片序號、密碼。如有任何問題，可撥打「165反詐騙諮詢專線」。

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