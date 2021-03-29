桃園分署4月6日聯合拍賣　市區透天別墅、千坪會館受矚目

▲桃園區經國路的前「兆笙會館」有1千多坪。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署將於4月6日舉行「123聯合拍賣會」，當日將進行不動產及各式各樣的動產拍賣與變賣，歡迎民眾屆時到場投標、應買及選購。桃園分署表示，不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可輕鬆投標，有意投標的民眾可至桃園分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定的郵局信箱即可。

▲市區透天別墅。（圖／桃園分署提供）

桃園分署指出，4月6日拍賣會當日上午10時起，在桃園市桃園區富國路100號拍賣汽車1輛，為2016年份的TOYOTA VIOS，排氣量1,496cc；車況、外觀皆維持得相當不錯，需要代步車的民眾千萬不要錯過。當日下午2時30分起，在桃園分署（桃園區中正路1195號1樓）騎樓開放空間，進行不動產拍賣，矚目的物件有位於桃園區大連二街「天地賞」社區的透天別墅，屋齡22年，建物約70坪，位置鄰近藝文特區及未來桃園捷運綠線G09站，生活機能佳，不論自住或投資均非常適合。

另外，位於桃園區經國路的前「兆笙會館」，約1,493坪，前經桃園地方法院拍賣流標，這次重啟拍賣程序，每坪價格不到11萬元，已有業者洽詢，想承接的民眾或業者一定要好好把握這次機會；此外，還有位於楊梅、龍潭及復興等地區的土地，也適合有理財規劃的民眾入手。歡迎大眾至桃園分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。

同日下午3時30分起，在桃園分署1樓進行動產拍賣及變賣，物件有：匯豐汽車股份有限公司股票、新安育樂事業股份有限公司股票、木雕及名畫等，有意購買的民眾一定要把握機會。

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