鐵漢柔情！執行官追稅...送禮介紹工作　抗癌男：求康復重生

▲法務部執行署桃園分署在秋節前向轉介社工與就業義務人慰問，提前祝福秋節快樂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部執行署桃園分署中佳節前，趕往由分署轉介社工與就業服務的義務人慰問，了解他們轉介後生活現況，其中包括因罹患癌症失業的轉介者，透過自身抗癌，希望能重拾工作能力，償還積欠稅務，桃園分署指出，每年重要節慶前都會定期訪視轉介義務人了解所需，期望能發揮拋磚引玉，讓更多善心團體與民眾關懷弱勢民眾。

▲法務部執行署桃園分署在秋節前慰問轉介社工與就業義務人，提前祝福秋節快樂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署秋節前探訪居住在龜山區廖姓義務人，廖曾經是廚師，因罹患肝癌導致雙手無法提重物因此失去工作，兒女也因經濟條件不佳，無法與廖一起居住照應，廖男並未因此失志，後來因好友伸出援手，讓他能安心治療抗癌，廖男強調，等身體狀況好轉，將再度與就業服務中心聯繫，重拾工作賺錢償還積欠稅務，分署人員除祝贈送文旦禮盒外也祝福早日康復。

分署人員第二站到大溪區崎頂彭姓女子義務人住家探訪，10年前從越南嫁來台灣，6年前與丈夫離異，獨自扶養女兒，彭女因忘記繳納450元機車燃料費遭移送桃園分署執行，接獲繳費通知後立即到桃園分署繳納，分署同仁獲悉彭女需要穩定工作維持家計，立即為其到就業服務站提出轉介需求，彭女果真順利找到工作，彭女看到分署人員慰問，心中滿是感謝。

▲法務部執行署桃園分署秋節前向轉介社工與就業義務人提前慰問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第三站到中壢區華勛社區古姓女子義務人家中拜訪，古女將車輛出借學妹使用多年，但因學妹未按時繳納牌照稅與燃料費外，還因為未繳交通罰單，累計欠稅數萬元，分屬在執行不動產拍賣而認識古女，後來知道古女家中經濟拮据，經同仁協助分期繳款外，也協助其先生找到穩定轉介工作，讓一家人重拾信心去面對未來。

桃園分署表示，在分署實現公義之餘，也不忘關懷弱勢欠稅之義務人，主動協助提供轉介社工與就業服務，期望以拋磚引玉精神，讓更多善心團體與民眾主動關懷弱勢民眾，協助度過人生難關。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►BMW男被按喇叭下車亮開山刀 女駕駛PO網...他嗆告侵害肖像權

►媽媽發現女兒手機有不雅照 揪出噁男引誘她自拍私處傳送

►上海回台返家...一波三折但這事「天塌下來」最嚴重