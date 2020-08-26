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好閃！9/1法拍瑪莎拉蒂超跑...里程4.6萬原鈑金包膜無泡水重大事故

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▲法務部執行署桃園分署9月1日上午9時將在桃園區富國路舉行「123聯合拍賣會」，包括瑪莎拉蒂跑車在內的法拍物品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署9月1日上午9時將在桃園區富國路舉行「123聯合拍賣會」，包括瑪莎拉蒂跑車在內的法拍物品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

行政執行署桃園分署9月1日將舉辦聯合拍賣會」，其中最引人矚目的是原價逾5百萬元的瑪莎拉蒂跑車，該輛跑車為詐騙集團首腦劉姓女子所有，因犯案所得被查扣淪為法拍物，另外還有豐田休旅車等5部車輛與40筆不動產、台灣證交所股票等，均有設定底價，有興趣民眾可上網桃園分屬官網查詢，想撿便宜者當天可到桃園區富國路100號現場競標。

桃園分署指出，拍賣物品包括2016年瑪莎拉蒂MASERATI GHIBLI S型2979CC跑車、2009年納智捷2198CC客貨車、2008年中華三菱2351CC、1994年中華三菱1061CC，與2015年豐田RAV4型1987CC休旅等車。

▲法務部執行署桃園分署9月1日上午9時將舉辦聯合拍賣會，圖為瑪莎拉蒂跑車內裝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲執行署桃園分署9月1日將舉辦聯合拍賣會，圖為瑪莎拉蒂跑車內裝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，瑪莎拉蒂跑車是桃園地檢署、桃園分署扣押物，車身經包膜改為炫紫金色，經鑑定全車為原鈑金，無重大事故碰撞或泡水痕跡，內部為紅色內裝，里程數4萬6384公里，是這次拍賣會場稀有物件，拍賣車輛中除了其中1輛掛有廣告招牌的小貨車不定底價外，其餘4輛車都設定有底價。

9月1日拍賣會從上午9時30分起至10時止，先在桃園區富國路100號拍賣車輛5部，下午2時30分此外，在桃園區中正路1195號1樓進行不動產拍賣，2時30分開放投標，較受關注的物件有中壢區崁頂路1507巷、仁德一街與仁德四街附近的非持分整筆土地，緊接著動產拍賣則有台灣證券交所公司、慶云公司股票，還有一批畫作、水晶洞與木雕。

▲法務部執行署桃園分署9月1日上午9時將舉辦聯合拍賣會，圖為瑪莎拉蒂跑車內部配備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署9月1日上午9時將舉辦聯合拍賣會，圖為瑪莎拉蒂跑車內部配備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署表示，不動產拍賣採用「通訊投標」，民眾可在家參與，有意願者可上桃園分署網站「為民服務專區－不動產通訊投標專區」查詢，在開標前1日掛號寄送到「桃園慈文郵局30-47號信箱」即可參與競標。

當天現場還與台北市陽明教養院舉辦院生手工產品義賣活動，義賣品包含手工心型香皂、繽紛精油皂、彩色狗狗造型香皂與事事如意香皂禮盒、手工糕餅有蛋黃酥、蔓越莓鳳梨酥與芝麻餅，歡迎民眾當日到桃園分署作伙投標投資兼做公益。

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