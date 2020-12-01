中悅環球總部21樓拍賣搶爆！　國庫入賬近9千餘萬元

▲法務部執行署桃園分署1日舉行拍賣會，吸引不少投標民眾冒雨參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署1日進行12月拍賣會，這次拍賣會中最受矚目投標標的物件是桃園區藝文特區附近的中悅環球企業總部大樓21樓商辦，結果順利以高於底價570萬元的3650萬餘元拍出，其餘還有300坪補習班也以4792萬餘元順利拍出，桃園分署指出，今天合計為國庫賺進9019萬餘元，成果豐碩。

▲法務部執行署桃園分署1日舉行拍賣會，位於桃園藝文特區的中悅環球企業總部商辦順利拍出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署今天下午2時30分在分署騎樓進行不動產現場投標，其中最受矚目的物件是位於藝文特區的中悅環球企業總部大樓21樓，面積約70坪商辦空間，屋齡僅10年，屬於大坪數、高樓層與視野極佳等優點，下午2時不到已有不少買家到場詢問投標相關資訊，總計吸引7組買家投標，最後順利以3650萬餘元順利拍出，高出底價570萬元。

▲法務部執行署桃園分署1日舉行拍賣會，位於三民路三段的300坪建物順利拍出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，位於桃園區三民路三段的「富國天廈」社區2樓建物，面積近300坪，目前為某補習班使用中，這次為第3次拍賣，經過競標後順利以4792萬餘元高價拍出，高出底價342萬元。

桃園分署表示，目前正值防疫期間，分署今年起鼓勵民眾以通訊方式投標，其中今日拍出位於大溪區隆德段996地號土地，拍定人以通訊投標方式投標，不必出遠門即可輕鬆投標，只需在規定期限內寄到指定郵局信箱即可，本件標的最後以576萬餘元拍定。

桃園分署強調，每月第1週、星期二、下午3時許均定期舉辦聯合拍賣活動，更多詳細資訊，歡迎民眾至桃園分署的官網及臉書獲取相關訊息，但記得配合中央流行疫情指揮中心規定，必須配戴口罩才能進入競標。

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