　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快來揀便宜　桃園分署123聯合拍賣會3/2登場

▲桃園分署123聯合拍賣會

▲拍賣的補習班桌椅。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署（下稱桃園分署）22日表示，228連假過後翌日，該署於每月第一週、星期二下午3點，定期舉辦的「123聯合拍賣活動」，將於3月2日登場！當日拍賣不動產15筆、補習班桌椅212組、飲水機、水族箱、木雕藝品等動產，並變賣水晶、名畫，機會難得，不要錯過！

▲桃園分署123聯合拍賣會

▲拍賣的透天厝。（圖／桃園分署提供）

拍賣會當日上午10時，在桃園市桃園區三民路三段182號2樓，拍賣補習班用桌椅組212組、飲水機及水族箱，其中水族箱（長約173公分、深約62公分、寬約62公分，包含打氣設備、木櫃、照明）及補習班用桌椅組，均屬法拍市場稀有物件，有興趣民眾可到場競標！

拍賣會當日下午3時，在桃園市分署拍賣不動產15筆，其中桃園市桃園區大連二街47巷18號「天地賞」透天建物備受矚目，鄰近桃園市區，位置佳、屋況良好，且為拍定後點交之物件。桃園市龍潭區泥橋段221及222地號土地，也將在本次進行第二次拍賣，底價各為新台幣3,364萬元、2,983萬元，歡迎民眾參與投標！

拍賣會當日下午3時30分，在桃園分署拍賣如意金錢龍木雕等8組木藝品、花瓶、杯子、收納椅凳、女用高跟鞋等，並變賣水晶、名畫，物美價廉，請把握機會到場撿便宜！

・最熱賣Top 3 女香均一價1099元！Chloe、ANNA SUI、LANVIN隨你選

ET快訊
快訊／新竹夜間驚傳「送肉粽」！　緊急預告曝光
老公每晚偷情16歲小姨子！　妻抓姦重病亡…小三被硬上慘死
快訊／威力彩6.5億獎號出爐！連槓26期獎落誰家　中了馬上退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園信鴿協會大北區分會　捐贈消防局青埔分隊救護車

快來揀便宜　桃園分署123聯合拍賣會3/2登場

桃園捷運綠線施工　蘆竹區蘆興街2/23起改單行道通行

棒球原鄉再掀熱潮！味全龍徐文芳拜會徐榛蔚　藉賽事聯結合作

新冠形成「防疫宅」！慈濟健康食譜+草本飲　自主提升防疫力

花蓮打造綠色家園！污染減量協商會議　四大廠簽署自主承諾書

台南回收再拾金　環保局清潔隊員徐楓茹發現金子！

開學日確保上下學安全　南投警方平地到山區全面護童

鰲鼓濕地遭廢水排入　環保局下游檢驗闢謠

荷蘭在台辦事處新任代表譚敬南　拜會黃偉哲市長密切交流

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

吳慷仁「被取叫邵雨薇」啞口無言XDD　許瑋甯.楊謹華.鄭元暢玩心臟病集體崩潰

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

桃園信鴿協會大北區分會　捐贈消防局青埔分隊救護車

快來揀便宜　桃園分署123聯合拍賣會3/2登場

桃園捷運綠線施工　蘆竹區蘆興街2/23起改單行道通行

棒球原鄉再掀熱潮！味全龍徐文芳拜會徐榛蔚　藉賽事聯結合作

新冠形成「防疫宅」！慈濟健康食譜+草本飲　自主提升防疫力

花蓮打造綠色家園！污染減量協商會議　四大廠簽署自主承諾書

台南回收再拾金　環保局清潔隊員徐楓茹發現金子！

開學日確保上下學安全　南投警方平地到山區全面護童

鰲鼓濕地遭廢水排入　環保局下游檢驗闢謠

荷蘭在台辦事處新任代表譚敬南　拜會黃偉哲市長密切交流

「鬧劇真的夠了！」　女醫師怒轟罔腰：利用女性傷心事來討論不可取

快訊／新竹夜間驚傳「送肉粽」！緊急預告曝光　路線圖一次看懂　

飛機引擎高空中「焚斷噴飛」！　乘客傻了：以為被雷劈

彭文正貼「中華民國國慶閱兵實況」：為我熱愛的國家服務我很光榮

嘲諷力100！跩臉主子「歪嘴壞笑」挑釁貓奴：呵！　她受內傷氣暈

劉雨柔33歲擁第一間房「高級裝潢曝光」！　書房如私人K書中心

桃園信鴿協會大北區分會　捐贈消防局青埔分隊救護車

男友放假騙說在家！她一查車內定位秒心碎：為何不能誠實呢

快來揀便宜　桃園分署123聯合拍賣會3/2登場

桃園捷運綠線施工　蘆竹區蘆興街2/23起改單行道通行

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

地方熱門新聞

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

桃新增「八德-捷運高鐵桃園站」公車路線

台中傳產老闆疑酒醉撞到頭送醫不治

中博高架橋拆除期縮短為9天

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

高雄警砸百萬　打造「警車天團」

桃園市各基層農會改選　投票率63.59%

搶救大潭藻礁公投連署　大學校園擺攤

杉林溪遊樂園13萬朵鬱金香　宛如置身荷蘭

口罩小粉牛提燈供不應求　盧秀燕：開放上網列印DIY

白冰冰訪視學甲區秘境老塘湖藝術村

台南住商大樓有疑確診者警方不知？

南投燈會水舞河道　一天清出80公斤垃圾

環保局清潔隊員徐楓茹發現金子！

更多熱門

相關新聞

彰化透天厝火警　她逃頂樓求救

彰化透天厝火警　她逃頂樓求救

二水鄉1處透天厝民宅今(17)日接近中午時分發生火警，起火點疑似在二樓，一路往上竄升，獨居在家中領有身障手的謝姓(42歲)婦人，嚇得跑到頂樓逃生口，消防隊員趕到後用擔架將她平安抬出，送醫急救，臉部有3%輕微燒燙傷、輕微嗆傷和左腳輕微挫傷，無生命危險，至於起火原因仍有待進一步釐清確認。

神秘布商11.5億買迪化街舞廳　註記親友交易還是貴

神秘布商11.5億買迪化街舞廳　註記親友交易還是貴

桃園透天厝火警！14歲少女OHCA送醫

桃園透天厝火警！14歲少女OHCA送醫

賣舊大樓換透天「反遭課稅」超傻眼

賣舊大樓換透天「反遭課稅」超傻眼

建商1.5億買士林夜市百年土屋　傳蓋住宅要價9字頭

建商1.5億買士林夜市百年土屋　傳蓋住宅要價9字頭

關鍵字：

桃園分署123拍賣會透天厝

讀者迴響

熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

快訊／含羞草日記成員路邊「身中2刀」

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

台中最新森林景觀餐廳Buffet吃到爽

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面