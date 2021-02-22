快來揀便宜　桃園分署123聯合拍賣會3/2登場

▲拍賣的補習班桌椅。（圖／桃園分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署（下稱桃園分署）22日表示，228連假過後翌日，該署於每月第一週、星期二下午3點，定期舉辦的「123聯合拍賣活動」，將於3月2日登場！當日拍賣不動產15筆、補習班桌椅212組、飲水機、水族箱、木雕藝品等動產，並變賣水晶、名畫，機會難得，不要錯過！

▲拍賣的透天厝。（圖／桃園分署提供）

拍賣會當日上午10時，在桃園市桃園區三民路三段182號2樓，拍賣補習班用桌椅組212組、飲水機及水族箱，其中水族箱（長約173公分、深約62公分、寬約62公分，包含打氣設備、木櫃、照明）及補習班用桌椅組，均屬法拍市場稀有物件，有興趣民眾可到場競標！

拍賣會當日下午3時，在桃園市分署拍賣不動產15筆，其中桃園市桃園區大連二街47巷18號「天地賞」透天建物備受矚目，鄰近桃園市區，位置佳、屋況良好，且為拍定後點交之物件。桃園市龍潭區泥橋段221及222地號土地，也將在本次進行第二次拍賣，底價各為新台幣3,364萬元、2,983萬元，歡迎民眾參與投標！

拍賣會當日下午3時30分，在桃園分署拍賣如意金錢龍木雕等8組木藝品、花瓶、杯子、收納椅凳、女用高跟鞋等，並變賣水晶、名畫，物美價廉，請把握機會到場撿便宜！

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