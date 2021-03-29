海神曬滿蘿蔔乾！老百姓見這幕「顛覆想像」　車主秀法拉利曬被照

▲海神曬蘿蔔乾。（圖／翻攝自爆料公社）



記者黃可昀／綜合報導

海神（瑪莎拉蒂）隨便一台都要358萬以上，一般有錢人入手也會心痛的價格，想不到竟然有任性地車主，把海神停在自家透天門口「曬蘿蔔乾」，車頂與引擎蓋都鋪滿新鮮蘿蔔，如此對比的景象讓人看了實在牙癢癢，忍不住直呼「多麼樸實無華的有錢人生活！」

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」表示，「這畫面顛覆我的印象……」原本以為開著百萬名車會小心翼翼，花更多錢來保養維護，想不到這名車主如此隨性，直接把海神拿來曬蘿蔔乾，這景象越看越違和，不愧是專屬於有錢人的任性。

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▲留言區釣出更多名車曬物的照片。（圖／翻攝自爆料公社）



貼文後來被轉發到「爆料公社」粉專，網友紛紛回應，「阿嬤想曬，沒有什麼不一樣」、「屋主說：不就一台買菜車啊」、「這蘿蔔乾怎麼感覺變貴了」、「我以前送文件在信義區巷子裡，真的看到法拉利上面曬棉被和被單的」、「躺過海神的蘿蔔乾才有海味你們不懂。」

其他人看了也不甘示弱地貼出自家車款，有人在BMW上曬高麗菜、法拉利上曬棉被、海神曬抹布等等，不禁讓網友感慨，有錢人的思維與作風果然不一樣，上百萬的汽車拿來當曬衣架也不心軟。

▼網友越看越鼻酸。（圖／翻攝自爆料公社）

