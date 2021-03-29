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蘇伊士運河斷航第7天　五角大廈認了：影響美國軍艦通行

▲▼ 長榮貨輪長賜號（Ever Given）23日擱淺蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

▲長榮貨櫃輪長賜號23日擱淺蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部28日證實，擱淺在蘇伊士運河的長榮貨輪長賜號（Ever Given）所造成的交通中斷，現已影響美國軍艦行動。儘管美國海軍發言人不願說明具體影響，強調有其他方式來支持該地區的行動，但坦言長賜號擱淺時間越長，對民用、軍用運輸的影響就越大。

依據美國海軍提供給美媒《國會山莊報》的聲明稿，文中並未針對美國國防或海軍能力受影響層面做出具體評論。

但第五艦隊中央司令部公共事務官員雷峇里奇（Rebecca Rebarich）指出，蘇伊士運河為重要海上運輸通道，交通中斷的時間越長，不論對民用或軍用運輸的影響就越大，「我們有替代的能力減輕受影響程度，同時為我們美國中央司令部責任區域的行動提供支持。」

在美國國防部發表這番言論之際，依據彭博社最新消息，如今塞船船隻數量已超過450艘。分析指出，對許多企業來說是一大挑戰，不但要承擔額外海上運輸時間，甚至要面臨非洲東岸索馬利亞海盜威脅風險。

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