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水面下「超淺窄航道」畫面曝光！長賜號一偏斜　頭尾直插河岸

記者吳美依／綜合報導

長榮貨輪「長賜號」擱淺蘇伊士運河邁入第7天，導致國際航運阻塞，嚴重影響經貿交通。荷蘭資訊影像公司Infographics NL共同創辦人魯伊斯（Frédérik Ruys）在推特分享模擬動畫，呈現運河水面下航道「淺又狹窄」的情況，他直言，「與長賜號這種巨型船艦相比，令人難以置信」。

此動畫讓人更清楚看見，貨輪當時偏離正常航向，船艏船尾插入河岸、動彈不得的情況。畫面中，運河航道表面寬度大約295公尺，水深僅24公尺，而底部寬度120公尺，呈現「倒立」的梯形形狀。但長賜號全長400公尺，船體因故偏斜打橫後，幾乎堵住整條通道。

一名網友表示，如果動畫中的運河與貨輪尺寸數據都是正確的，「兩頭的船底都以精準角度完全填滿縫隙」，直言「這種船隻應該被護送才能通行」。

魯伊斯透露，自己是根據先前的資料做出動畫，根據最新救援進度，船尾已經成功脫離泥沙。他也提到，由於目前無法獲得航道、貨輪與擱淺過程的詳細精準資訊，因此難以進行更近距離的分析。

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