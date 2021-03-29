核反擊隱蔽性再升級　俄海軍3艘潛艇北極首現同時破冰而出

▲俄羅斯海軍新型戰略導彈核潛艦。（圖／翻攝俄羅斯衛星通訊社）

記者魏有德／綜合報導

俄海軍近日於北極海域進行代號為「白熊—2021（Umka—2021）」 的軍事演習。過程中，3艘核潛艦首度同時完成在半徑300公尺內區域破冰上浮的任務。俄海軍前總參謀長克拉夫琴科表示，該項任務顯示出俄軍潛艇部隊能在保持最大隱蔽性的同時，還能齊射多枚彈道飛彈，證明俄潛艇部隊的訓練處於極高的水平。

▲俄羅斯海軍首度在北極海域完成3艘核潛艦同時破冰上浮任務。（圖／翻攝俄羅斯衛星通訊社）

《塔斯社》報導，俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫26日向總統普京彙報時表示，3艘俄羅斯核潛艇同時在北極地區破冰浮出水面，是俄國歷史上的第一次。葉夫梅諾夫表示，此次演習是「白熊—2021（Umka—2021）」北極考察行動的一部分，「該區域冰層厚度約1.5公尺，核潛艇按事先計劃於指定時間內完成破冰上浮。」

▲完成破冰上浮後，潛艦內的人員向空拍機揮手致意。（圖／翻攝俄羅斯衛星通訊社）

葉夫梅諾夫指出，按照原計劃，相關人員還完成潛艇發射實彈魚雷、2架米格31戰機在極地進行空中加油並飛越北極點。此外，一支北極摩托化旅分隊在複雜氣象條件和陌生地形中完成戰術演練演習。

葉夫梅諾夫提到，「白熊—2021」北極綜合考察行動包含軍事訓練、科學研究等43項活動，共有600多名官兵參與，出動約200件武器裝備和特種機械設備。

外界分析，潛艇藏在冰層下極難被發現，俄羅斯軍方首度讓3艘具有核反擊能力的潛艦同步嘗試破冰而出，可在本土或戰場上受到威脅時，迅速透過隱蔽的潛艦發起核反擊，還能持續保存戰力震懾敵軍。