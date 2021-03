長賜號上浮成功！現場「脫困畫面」曝光　船身已重新擺正

▲長賜號船身重新擺正。(圖/翻攝自@CaptJoo2023)

記者張方瑀/綜合報導

長榮海運貨櫃輪長賜號(Ever Given)從23日擱淺至今將近142小時,終於在當地時間29日凌晨4時許(約台灣時間29日上午10時許)重新上浮,船身重新擺正,蘇伊士運河管理局和船運代理公司Inchcape皆證實此項消息,而長賜號現場脫困畫面也在推特曝光。

根據《彭博》報導,救援隊伍已經成功讓長賜號重新上浮,脫困影片也在推特曝光,從現場畫面也可以看到,原本橫向卡住運河的貨輪,船身已經重新擺正。

儘管目前尚無確切時間,但距離蘇伊士運河有機會在短時間內恢復航行。據了解,共有450多艘船在排隊等候通行,在救援工作取得突破之前,挖土機已挖出2.7萬立方公尺的泥沙。

Moment that Egyptian crew managed to free Vessel. Captain of crew breathing a sigh of relief, giving and a “Hamdullah” (Thank goodness). Over 300 ships are jammed in #Suez Canal since Ever Given blocked the passage connecting Asia to Europe & US pic.twitter.com/VThiofqmwd

長賜輪技術管理業者「貝仕船舶管理公司」(Bernhard Schulte Shipmanagement)發言人也指出,長賜號船頭在擱淺時受損,海水不斷湧入其中兩個隔艙,目前已出動大功率抽水機將水排出,讓船身繼續保持平衡;目前長賜號狀況穩定,將待脫淺後再評估是否能自行航離運河。

The #evergiven ship is almost parallel to the east bank of the #suezcanal. We can clearly see the bow, but it looks like still stuck on the sloping bank after bouys line pic.twitter.com/0ayDu6UlWW