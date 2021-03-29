長賜號上浮成功！現場「脫困畫面」曝光　船身已重新擺正

▲長賜號船身重新擺正。（圖／翻攝自@CaptJoo2023）

記者張方瑀／綜合報導

長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）從23日擱淺至今將近142小時，終於在當地時間29日凌晨4時許（約台灣時間29日上午10時許）重新上浮，船身重新擺正，蘇伊士運河管理局和船運代理公司Inchcape皆證實此項消息，而長賜號現場脫困畫面也在推特曝光。

根據《彭博》報導，救援隊伍已經成功讓長賜號重新上浮，脫困影片也在推特曝光，從現場畫面也可以看到，原本橫向卡住運河的貨輪，船身已經重新擺正。

儘管目前尚無確切時間，但距離蘇伊士運河有機會在短時間內恢復航行。據了解，共有450多艘船在排隊等候通行，在救援工作取得突破之前，挖土機已挖出2.7萬立方公尺的泥沙。

Moment that Egyptian crew managed to free Vessel. Captain of crew breathing a sigh of relief, giving and a “Hamdullah” (Thank goodness).



Over 300 ships are jammed in #Suez Canal since Ever Given blocked the passage connecting Asia to Europe & US pic.twitter.com/VThiofqmwd — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021

長賜輪技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（Bernhard Schulte Shipmanagement）發言人也指出，長賜號船頭在擱淺時受損，海水不斷湧入其中兩個隔艙，目前已出動大功率抽水機將水排出，讓船身繼續保持平衡；目前長賜號狀況穩定，將待脫淺後再評估是否能自行航離運河。

The #evergiven ship is almost parallel to the east bank of the #suezcanal. We can clearly see the bow, but it looks like still stuck on the sloping bank after bouys line pic.twitter.com/0ayDu6UlWW — Capt. Yousif (@CaptJoo2023) March 29, 2021

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