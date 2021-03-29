快訊／長賜號「幾乎完全浮起」！　運河管理局證實：船動了

▲ 長榮海運長賜號貨輪在蘇伊士運河擱淺。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）擱淺將近一週，終於傳出好消息。海事服務供應商Inchcape宣布，長賜號已可漂浮，且處於安全狀態。《路透社》稍早引述消息人士說法報導，長賜號「幾乎完全浮起」，並將在移動前接受初步檢查。船東日本正榮汽船公司透露，「根據當地人員的回報，我們得知這艘船已經開始移動。」

根據《華爾街日報》，蘇伊士運河管理局主席拉比（Osama Rabie）29日證實，長賜號船頭卡在運河東岸的狀況已經排除，「救援工作還沒結束，但它（長賜號）動了。」拖船預計會再拖曳約1小時，以確保其能沿著河岸航行。

參與救援的人士說明，近日大潮較往年更高，對脫淺作業有所幫助，長賜號現已移動約23公尺，「我們快做到了，但還未完成。」

The stranded #SuezCanal container ship #EverGiven has almost been completely floated and will undergo initial inspections before being moved, a shipping source with knowledge of the matter tells Reuters.https://t.co/PmPvRx2o5B pic.twitter.com/y6onBtCbDk — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 29, 2021

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