快訊／長賜號「幾乎完全浮起」！　運河管理局證實：船動了

▲ 長榮海運長賜號貨輪在蘇伊士運河擱淺。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)擱淺將近一週,終於傳出好消息。海事服務供應商Inchcape宣布,長賜號已可漂浮,且處於安全狀態。《路透社》稍早引述消息人士說法報導,長賜號「幾乎完全浮起」,並將在移動前接受初步檢查。船東日本正榮汽船公司透露,「根據當地人員的回報,我們得知這艘船已經開始移動。」

根據《華爾街日報》,蘇伊士運河管理局主席拉比(Osama Rabie)29日證實,長賜號船頭卡在運河東岸的狀況已經排除,「救援工作還沒結束,但它(長賜號)動了。」拖船預計會再拖曳約1小時,以確保其能沿著河岸航行。

參與救援的人士說明,近日大潮較往年更高,對脫淺作業有所幫助,長賜號現已移動約23公尺,「我們快做到了,但還未完成。」

