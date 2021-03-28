　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清明「19處易塞省道」曝光！出遊掃墓搭大眾運輸享7大優惠

▲花蓮火車站,民眾,乘客,防疫,帶口罩,觀光客,交通,返鄉。（圖／記者謝婷婷攝）

▲清明連假搭乘大眾運輸可享多種優惠。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將至，交通部公路總局規劃多樣大眾運輸優惠，包括搭乘國道客運打85折、在地客運一段票或基本里程免費、台灣好行半價優惠等。搭乘北花客運來回僅400元，還可享租車優惠，若在東部購買台灣好行體驗套票或入住合法旅宿，享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，等於共有7大優惠。

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，公路總局自4月1日0時起至4月5日24時止推出多項公共運輸疏運措施，民眾搭乘90條國道客運可享平日優惠價或原票價85折優惠，使用電子票證搭乘國道客運路線、臺鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地客運路線，享在地客運一段票或基本里程免費優惠，此外43條台灣好行路線使用電子票證可享半價優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

清明連假欲前往東部地區的民眾可享更多優惠，搭乘北花國道客運享有來回票400元優惠，民眾抵達東部地區之後，持北宜、北花國道客運票證除有在地有腳租賃優惠外，回程可再最高折抵客運票價200元。

▲▼北花線客運。（圖／記者賴文萱攝）

▲公總針對北花線推出來回400元票價優惠。（圖／記者賴文萱攝）

此外公路總局於清明連假期間(4月2日至4月5日)更推出加碼優惠，凡持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，惟本項優惠不與租車優惠重複抵退。

在公路交通方面，公路總局預估清明節連續假期車潮自4月1日（星期四）下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月2日至4月4日上午於各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮則會集中於4月4日上午時段於各鄰近墓園路段，返回工作地車潮則預計從於4月4日下午開始至4月5日。

▲鄰近省道之墓園周邊道路。（圖／公總提供）

▲鄰近省道之墓園周邊道路。（圖／公總提供）

公路總局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區之主要幹道(如：台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段及竹南路段等)、銜接高速公路之路段(如：台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等)及重要觀光風景地區鄰近路段(台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等)。

ET快訊
快訊／新竹火車站變態男跟蹤少女逼口交　人在台中抓到了
婚友社找老婆2個月噴500萬　「等他付236萬聘金」嚇到悔婚
女星嫁豪門「月燒10萬租屋」！2理由堅持不買房

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這次是真的！農委會證實「2公噸台灣鳳梨」終於出口澳洲了

台中「總站夜市」回來了！改名開幕日曝光　業者感動：搭捷運就到

婚友社認識吸血未婚妻！沒結就噴500萬「等他付236萬聘金」嚇悔婚

快訊／最快4月可第一階段邊境解封？指揮中心1400記者會說明

「能公平一點嗎？」大港開唱萬人嗨整晚　女兒比賽卻「因疫停辦」

清明「19處易塞省道」曝光！出遊掃墓搭大眾運輸享7大優惠

哥吉拉通道？南港山區「1分鐘恐龍嘶吼」　台大教授：應非地鳴

家人過世吃素！叫「純素外送」竟來葷食鹹酥雞　她咬下哽咽：破戒

政大推6類預修課程！北市公立高中生可選讀　入學後抵學分

阿里山花季人數上限放寬到8千人　例假日6-11時繼續交管

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

楊丞琳超穩高音飆吳青峰《起風了》　唱一半耳環掉落…「神反應」秒Hold住！

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

王世均洪曉蕾「自嘲就是驚世夫妻」　她忘了離婚多久..笑：太開心了XDD

許瑋甯拼台語崩潰「狂偷渡英文單字」　學鍾欣凌大姐頭..導演：早知道給妳演

這次是真的！農委會證實「2公噸台灣鳳梨」終於出口澳洲了

台中「總站夜市」回來了！改名開幕日曝光　業者感動：搭捷運就到

婚友社認識吸血未婚妻！沒結就噴500萬「等他付236萬聘金」嚇悔婚

快訊／最快4月可第一階段邊境解封？指揮中心1400記者會說明

「能公平一點嗎？」大港開唱萬人嗨整晚　女兒比賽卻「因疫停辦」

清明「19處易塞省道」曝光！出遊掃墓搭大眾運輸享7大優惠

哥吉拉通道？南港山區「1分鐘恐龍嘶吼」　台大教授：應非地鳴

家人過世吃素！叫「純素外送」竟來葷食鹹酥雞　她咬下哽咽：破戒

政大推6類預修課程！北市公立高中生可選讀　入學後抵學分

阿里山花季人數上限放寬到8千人　例假日6-11時繼續交管

露營初入坑先把這些備齊！百元起實用裝備TOP 12　打造度假儀式感

這次是真的！農委會證實「2公噸台灣鳳梨」終於出口澳洲了

國外爆料：iPhone13石墨色閃邊「純黑現蹤」

不跟家裡拿錢！大四妹曝2祕訣「存100萬」　網跪：還有時間做志工

長榮貨輪已排出「9千噸壓艙水」　14艘拖船狂拉！2點關鍵難對付

全面掃蕩毒品色情犯罪　安平警臨檢路檢總動員絕不手軟

快訊／新竹火車站變態男曾補票！　警「台中逮到人」偵訊中

奧斯塔羅12星座一周運勢0329-0404　天秤看緊荷包、雙子多認識新朋友

長賜號害的…20貨櫃滿載「飛機杯」慘卡關　歐洲商急催：沒庫存了

台中男科大生墜樓亡…姊淚「願原諒霸凌者」：希望你們來上香道歉

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

生活熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

上網點全素鹽酥雞　新北妹咬到肉爆哭

清明連假天氣出爐！　有雨時間曝光

怪癖女友「拿iPhone12 Pro助性」　他嗆分手

台北女開刀完吐血…清潔員擦地：怎麼不去死

「口交惡徒」遊戲正夯　槓上南投縣府：王八蛋

叫「純素外送」竟來葷食鹹酥雞　她咬下哽咽：破戒

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

正妹出嫁前6hrs想吃林聰明沙鍋菜　「沒吃不上妝」

更多熱門

相關新聞

清明連假優惠多　北宜百元有找

清明連假優惠多　北宜百元有找

下周就是清明連假，為鼓勵民眾多加利用大眾運輸，國光客運於4月1日至5日提供中、長程地區及國五路線計36條，全票平均可享85折優惠，南港到宜蘭車票只要90元，另增開高鐵左營站─台東轉運站路線。若於4月2日至5日購買宜花東台灣好行套票，除車票可買四送一外，返程再折200元。

連假上國道注意！3零件脫落罰6千

連假上國道注意！3零件脫落罰6千

清明掃墓　蔡英文提醒「四部二記得」

清明掃墓　蔡英文提醒「四部二記得」

清明天氣出爐！又熱又乾機率高

清明天氣出爐！又熱又乾機率高

嘉縣呼籲集中燒紙錢

嘉縣呼籲集中燒紙錢

關鍵字：

清明節客運公路租車

讀者迴響

熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

五月天瑪莎唱一半「突消失台上」！　阿信撂重話

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

戴笠變態刑求女特務　沒人能撐下來

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

亞馬遜傳封殺「中國棉」　陸賣家：已被下架

日月潭陳年垃圾怵目驚心　居民「50年後才要清？」

更多

最夯影音

更多
旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881
楊丞琳超穩高音飆吳青峰《起風了》　唱一半耳環掉落…「神反應」秒Hold住！

楊丞琳超穩高音飆吳青峰《起風了》　唱一半耳環掉落…「神反應」秒Hold住！

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面