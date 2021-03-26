清明時節沒有雨紛紛！賈新興：「又熱又乾」機率極高

▲清明連假前天氣穩定，降雨機率低。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一周天氣穩定，中央氣象局指出，氣溫將逐步回升。氣象專家賈新興表示，「清明時節雨紛紛」的機率極低，而「氣溫偏高」的機率極高，換言之，清明節天氣將是又熱又乾的好天氣，根據預報顯示，4月12日前降雨機率低，之後的狀況也不佳。

氣象專家彭啟明於臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，今日冷空氣強度減弱，預計中午的高溫，北部東半部可以到25-26度，中南部26-29度，明後天仍持續回溫中，預計中午高溫都將接近或超過30度，周日開始有點像是夏天的感覺，類似的天氣將持續到至少到清明連假。

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▲▼根據預報顯示，清明連假天氣將是又熱又乾。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

而未來7-10天的天氣預測雖然每天都很像，雖然下周一可能有波微弱鋒面掠過北台灣，事實上在台灣北方的浙江到長江流域附近持續都有系統發展，但就是無法南下，預期都將是晴朗偏乾的天氣。

彭啟明表示，目前可確認的三月降雨偏少已是事實，預測四月同樣偏少機會相當高，現在就等新的大氣環境條件轉換，期待五月下旬到六月的梅雨季能夠帶來較多水氣，不過目前各種預測工具顯示偏少機會仍高，但這都還有預報不確定性的調整空間，可能到四月中下旬才會更清楚。

氣象局表示，未來一周各地都是多雲到晴的好天氣，僅東半部有零星短暫雨，今日到下周一北部山區午後也會有陣雨。周末後天氣更溫暖，北部高溫約28-29度、中南部32-33度。周六起各地低溫回升，約20度上下。