連假台北衝宜蘭百元有找！搭台灣好行「客運票買4送1」再折200元

▲清明連假國道客運有多種優惠。（圖／國光客運）

記者李宜秦／台北報導

下周就是清明連假，為鼓勵民眾多加利用大眾運輸，國光客運於4月1日至5日提供中、長程地區及國五路線計36條，全票平均可享85折優惠，南港到宜蘭車票只要90元，另增開高鐵左營站─台東轉運站路線。若於4月2日至5日購買宜花東台灣好行套票，除車票可買四送一外，返程再折200元。

國光客運宜蘭地區經營有1877路線（圓山-頭城）、1878路線（圓山-宜蘭）以及1879路線（圓山-羅東）條路線，皆屬連假疏運優惠範圍。在4月1日至5日間，圓山往返羅東的1879線，原價140元，連假折扣後115元（約82折）；南港往返宜蘭的1878線，原價110元，連假折扣後90元（約82折）。

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配合公路總局規劃，國光客運於連假期間增開「【0999】高鐵左營站─台東轉運站」公路客運直達臨時路線，提供優惠票價350元，來回票650元之優惠。若持租車憑證，搭乘回程客運可折抵100到200元，宜花東多家租車業者也提供7折優惠。

▲▼清明連假國道客運提供租車、票價優惠等。（圖／國光客運）

國光客運表示，針對宜蘭、羅東地區的1812、1877、1878、1879、1881、1880及高東地區之0999等路線，旅客於4月2日至4月5日期間，凡購買宜花東之臺灣好行套票任一行程，四人同行一人免費(包含往返車資) ，返程時再抵200元票價優惠。

國光客運表示，連假期間東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票(或基本里程)免費，減少轉乘所需花費金額。