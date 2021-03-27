　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連假台北衝宜蘭百元有找！搭台灣好行「客運票買4送1」再折200元

▲▼清明連假國道客運有多種優惠。（圖／國光客運）

▲清明連假國道客運有多種優惠。（圖／國光客運）

記者李宜秦／台北報導

下周就是清明連假，為鼓勵民眾多加利用大眾運輸，國光客運於4月1日至5日提供中、長程地區及國五路線計36條，全票平均可享85折優惠，南港到宜蘭車票只要90元，另增開高鐵左營站─台東轉運站路線。若於4月2日至5日購買宜花東台灣好行套票，除車票可買四送一外，返程再折200元。

國光客運宜蘭地區經營有1877路線（圓山-頭城）、1878路線（圓山-宜蘭）以及1879路線（圓山-羅東）條路線，皆屬連假疏運優惠範圍。在4月1日至5日間，圓山往返羅東的1879線，原價140元，連假折扣後115元（約82折）；南港往返宜蘭的1878線，原價110元，連假折扣後90元（約82折）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

配合公路總局規劃，國光客運於連假期間增開「【0999】高鐵左營站─台東轉運站」公路客運直達臨時路線，提供優惠票價350元，來回票650元之優惠。若持租車憑證，搭乘回程客運可折抵100到200元，宜花東多家租車業者也提供7折優惠。

▲▼清明連假國道客運有多種優惠。（圖／國光客運）

▲▼清明連假國道客運提供租車、票價優惠等。（圖／國光客運）

▲▼清明連假國道客運有多種優惠。（圖／國光客運）

國光客運表示，針對宜蘭、羅東地區的1812、1877、1878、1879、1881、1880及高東地區之0999等路線，旅客於4月2日至4月5日期間，凡購買宜花東之臺灣好行套票任一行程，四人同行一人免費(包含往返車資) ，返程時再抵200元票價優惠。

國光客運表示，連假期間東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票(或基本里程)免費，減少轉乘所需花費金額。

ET快訊
長榮貨櫃堵住高速公路！　「大塞車」陸網瘋傳
愛穿Nike炫富GG了！　288萬網美秒改口：我穿的都假貨
拿8938個1元硬幣羞辱女移工！雇主曝她惡行　2小時後改口道
快訊／高雄新船剛下水就「側翻」！　觀禮民眾尖叫
雇主給移工薪資「8938個1元硬幣」　勞動局怒：丟台灣人的臉
快訊／國道1號火燒車！南下黑煙狂竄　車流大回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

崑山科大無懼少子化風暴　碩博士班全系首度所滿招

陳時中考慮承認「中國疫苗」　羅一鈞證實：讓海外國人有回家的路

降災減災永保安康　嘉藥攜手勞工局舉辦勞工議題論壇

AZ疫苗嚴重不良事件增4例！接種者「心跳飆110」胸腹長紅疹

為夢想裝上翅膀　台南就業中心助青年朋友就業

來台122天才確診！補教老師「2採陰」解隔離　仍有5接觸者採檢中

境外移入一口氣+7！5印尼漁工同天入境　期滿自費採檢確診

如何找對人留人才？　IKEA經理温健宏分享經驗

下課20分鐘！石門國中、坪林國中下學期改實驗學校　新北市民都可唸

LIVE／補教師「13名接觸者採檢結果」　指揮中心1400說明

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

崑山科大無懼少子化風暴　碩博士班全系首度所滿招

陳時中考慮承認「中國疫苗」　羅一鈞證實：讓海外國人有回家的路

降災減災永保安康　嘉藥攜手勞工局舉辦勞工議題論壇

AZ疫苗嚴重不良事件增4例！接種者「心跳飆110」胸腹長紅疹

為夢想裝上翅膀　台南就業中心助青年朋友就業

來台122天才確診！補教老師「2採陰」解隔離　仍有5接觸者採檢中

境外移入一口氣+7！5印尼漁工同天入境　期滿自費採檢確診

如何找對人留人才？　IKEA經理温健宏分享經驗

下課20分鐘！石門國中、坪林國中下學期改實驗學校　新北市民都可唸

LIVE／補教師「13名接觸者採檢結果」　指揮中心1400說明

女移工遭「8938個1塊錢」羞辱！勞工局看傻　雇主竟嗆：1元不是錢？

蹭一波新疆棉花！直播主「1小時銷售額1億」　千萬人搶買

10人中彈「至少2死」！美維吉尼亞州海灘爆槍擊　1槍手被擊斃

「小龍女」斜槓立委！高嘉瑜被抓包「兼職啦啦隊」　天母胖虎是她…

長榮陸上也堵住了！陸網瘋傳：高速公路也「大排長榮」了啦

游錫堃「譴責暴政」：抵制新疆棉是人權問題不是政治問題

崑山科大無懼少子化風暴　碩博士班全系首度所滿招

土投對決！味全挑戰首次2連勝　運彩仍看好悍將

玩抖音豔遇「援交妹」　他豪擲8萬買點數慘被封鎖：連見面都沒有

夫偷情女員工2年　妻見「奪命連環摳」心碎！道歉信+貼圖逆轉結局

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

夫外遇小三　人妻神操作驚天復仇

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

女友讓男同事過夜　需要他的技術

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

她怨薪水0調漲　出社會3年仍43K

基隆外海清晨6.8地震！　鄭明典一早慶幸發文

他誤觸高壓電「雙手截肢」煮茶養一家七口

「口交惡徒」遊戲正夯　槓上南投縣府：王八蛋

「超兇老闆娘」打趴20年老店！C奶本尊暴動了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

挺芒果阿婆「千鈔險被吞」！他怒公開手法

騎士逆向被按喇叭　追1公里砸車

更多熱門

相關新聞

連假上國道注意！3零件脫落罰6千

連假上國道注意！3零件脫落罰6千

清明連假將至，預計國道將湧入大量車潮，若欲車輛故障、事故等，都會造成嚴重回堵。交通部高公局提醒，出門前應做好車輛檢查，避免發生故障，在行駛途不得出現車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，否則最多可處6000元罰鍰；若有缺水、缺電、缺燃料情形，也可處1200元罰鍰。

清明掃墓　蔡英文提醒「四部二記得」

清明掃墓　蔡英文提醒「四部二記得」

清明天氣出爐！又熱又乾機率高

清明天氣出爐！又熱又乾機率高

嘉縣呼籲集中燒紙錢

嘉縣呼籲集中燒紙錢

移民署向新住民介紹清明習俗　分享國民法官思維

移民署向新住民介紹清明習俗　分享國民法官思維

關鍵字：

清明節客運公路租車

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

鳳梨被女網友嗆「台客」

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

母騎車自摔死孝子揭「冤魂路」真相　告警偽造文書

清秀直播主21歲喝醉被奪初夜　曾為夜店男墮胎

范文芳「零贅肉白嫩膚」根本不像50歲

更多

最夯影音

更多
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面