連假上國道注意！「3零件」脫落罰6千　開到沒油也得吃罰單

▲清明連假國道將湧入大量車潮。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將至，預計國道將湧入大量車潮，若欲車輛故障、事故等，都會造成嚴重回堵。交通部高公局提醒，出門前應做好車輛檢查，避免發生故障，在行駛途不得出現車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，否則最多可處6000元罰鍰；若有缺水、缺電、缺燃料情形，也可處1200元罰鍰。

高公局表示，高速公路故障車輛多屬缺水、缺燃料、缺電、溫度過高、爆胎及其他無法啟動等問題，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛。

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在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人新臺幣3,000~6,000元罰鍰；另車輛若有缺水、缺電、缺燃料等情形，可處新臺幣600~1,200元罰鍰。

▲清明連假國道疏運管制措施。（圖／高公局）

高公局呼籲，連假期間高速公路車流量大，如於壅塞路段發生事故，警方與事故處理人員較難快速抵達現場，請用路人禮讓救護車、警車、消防車及事故處理車輛，事故愈早排除，交通愈快暢通。

依據「道路交通安全規則」第101條第3項規定，在同向2車道以上路段，汽車聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車等之警號時，同車道之前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道之車輛應減速配合避讓。

高公局提醒用路人，連續假期間開車出門，請先詳加檢查車況，路上務必小心駕駛，切勿疲勞駕駛，並應保持行車安全距離並注意前方路況；若發生緊急事件請立即撥打110或1968免付費專線求援。