影／狠男闖民宅行竊不成由偷變搶　持刀刺中屋主兒子心臟送醫不治

記者沈繼昌／桃園報導

在新北市租屋的張姓男子26日下午搭車到桃園火車站，隨後在後站閒逛，晚間發現林姓屋主外出，隨即潛入屋內翻箱倒櫃企圖行竊，正好屋主兒子返回家裡，2人隨即發生扭打，張持預藏水果刀朝其左胸處猛刺1刀奪門而逃，林隨即追上前去，但不久倒地被送醫急救，延至27日凌晨宣告不治。桃園警分局報請檢察官指揮偵辦，隨即在新北市新莊區租屋處查獲張男到案，全案在24小時內破案，全案依強盜殺人罪嫌偵辦。

▲張姓男子26日晚間在桃園市桃園區後火車站附近閒逛，監視器拍下其經過畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張姓男子26日晚間在桃園市桃園區後火車站附近閒逛，犯下強盜殺人案後迅速逃逸，林姓屋主自後追趕，監視器拍下畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，涉案的42歲張姓男子有毒品等多項前科紀錄，因精神狀況不穩定有長期就醫治療紀錄，26日下午搭火車從新北市搭到桃園火車站，下車後在後站大林路附近閒逛，晚間近9時許，看到林姓屋主騎車外出，張趁鐵門尚未放下時潛入屋內，結果林姓屋主的兒子回家，撞見張男正在屋內翻箱倒櫃，2人當場發生扭打。

▲桃園警方專案小組27日在新北市新莊區張男租屋處拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因林的兒子體型較壯，張男為求兔脫以預藏水果刀往林左胸靠心臟部位猛刺1刀，林被刺中左胸後嚇了一跳，衝出屋外要抓張男，但跑了約卅公尺後因失血過多痛苦倒臥在巷弄中，路人見狀趕緊報案，找來救護車送醫急救，林男被送醫後，醫護人員使用葉克膜急救，延至今日凌晨仍因失血過多不治死亡。

▲桃園警方專案小組不到24小時拘捕涉嫌強盜殺人的張男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局據報後成立專案小組漏夜追查，根據監視畫面鎖定涉案的張男涉有重嫌，今天下午在張位於新北市新莊區租屋處拘捕到案；警方詢問張男作案動機，但張矢口否認犯案，全程保持緘默不語，警方專案小組則掌握關鍵監視器畫面，比對張男穿著、身材等特徵，全案將依強盜殺人罪嫌移送桃檢偵辦。

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