為5萬元刺死債主！母哀慟目睹親兒胸口噴血「死不瞑目」　怒求償800萬

▲桃園市楊姓男子與蘇姓男子有5萬餘元債務糾紛，前年2月相約友人住處談判，楊持刀猛刺蘇左胸一刀後送醫不治。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子與蘇姓友人有5萬餘元債務糾紛，前年2月相約在友人住處談判，楊男與蘇沒談幾句話就持水果刀往左胸猛刺一刀，趁友人護送就醫時逃逸，蘇後來急救不治，檢警以監視畫面錄下楊曾說「就是要給他死」，依殺人罪嫌起訴，地院刑事部分判處楊男15年有期徒刑，蘇的母親聲請附帶民事求償800餘萬元，還痛陳目睹兒子死不瞑目慘狀難以忘懷，民事庭法官審酌後判處楊男需賠償蘇母334萬餘元，本案還可上訴。

檢警調查，40歲的楊姓男子與蘇姓男子有債務關係，先前疑因毒品買賣產生糾紛，2018年2月9日凌晨，蘇男約楊到林姓友人住家談判，楊以預藏水果刀搭計程車赴約，但2人沒說幾句話，楊突然以水果刀猛刺蘇的左胸1刀並趁亂逃逸，蘇經急救後仍宣告死亡。

檢警偵訊時，楊男起初坦承犯行，辯稱蘇曾對其威嚇「今天沒有還錢，你就不用走」，自己氣不過就拿刀朝其左肩刺了1刀，但後來審理偵訊後又改口「本想刺蘇的腳，彼此為金錢糾紛，沒想致他於死」，到地院開庭時又三度翻供「雙方扭打時刀子掉出來，不知是怎麼刺到他的左胸的？」

蘇男母親申請附帶民事賠償主張，楊男根本蓄意殺人，她目睹兒子死不瞑目慘狀，至今仍難以忘懷，楊男犯案後從未聞問，連合理交代都沒有，向地院提出包括喪葬費26萬餘元、精神撫慰金200萬元、扶養費576萬元等共計802萬餘元，楊男經地院傳喚未到庭辯論，也未提出任何書狀答辯。

法官審酌，蘇男左胸傷口深達15公分，楊在逃逸時曾向計程車司機說「這個我一定要插他的啦，太過分了」、「就是要給他死」等語，足見其殺人犯意非常明確，刑事部分判處楊男有期徒刑15年；民事庭法官認為，蘇母喪子無法再享天倫，精神上受到極大痛苦，考量她另有2名女兒，撫養費應減為3分之1，判處楊應賠償蘇母共計334萬餘元，本案還還可上訴。

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