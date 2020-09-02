只搶到248元！無業男駕貨櫃車「四處徘徊」　搶落單女後刺胸棄屍

▲濟州西部警察署破獲一宗強盜殺人案。（圖／翻攝自Naver Map）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島日前發生一起恐怖的勒索強盜殺人案！年僅29歲的男性A某只因為欠缺生活費，竟開著貨櫃車在路邊物色對象，鎖定一名從超商下班的39歲女性B某，持凶器威脅對方交錢，盛怒下將其殺害、棄屍農田，搶走女子皮包裡的1萬韓元（僅新台幣248元）、信用卡與手機，8月31日遭警方逮捕。

根據韓媒《京鄉新聞》報導，濟州西部警察署昨（1）日宣布破獲該起強盜殺人案。男子向警方表示，先前曾從事宅配，但直到最近卻苦於失業、失去收入，為填補生活經濟開銷，不得已才犯下強盜殺人案。

被害女子B某在濟州市道頭1洞的某間超商工作，在下班回家的路程中，走到人跡罕至的濟州民俗5日市場，卻不幸被開著貨櫃車、四處徘徊物色對象的A某看上，遭到對方拖至一旁農田行搶。

女子B某大力抵抗，卻慘遭盛怒下的A某持刀砍殺胸口殺害。根據驗屍報告結果，女子死於胸口外傷、未發現性侵害痕跡。

B某失蹤後，家屬認為過了下班時間卻未發現其返家，一定有異狀，於是向警方報案。警方調閱監視器，發現A某曾駕駛貨櫃車在人跡罕至的路邊徘徊、物色對象行搶；之後更追蹤女子手機從基地台發出的最後信號。31日中午12時，農田主人發現女性屍體，經確認後證實為B某。

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