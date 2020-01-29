狠男借宿遭拒120刀劈死好同鄉　連砍20分鐘菜刀缺一塊...法醫在頭骨找到

▲桃園市古姓男子去年9月因借宿陳姓友人家遭拒，憤而持生魚片刀與菜刀猛砍上百刀慘死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市無業古姓男子去年9月間向陳姓好友借宿遭拒，雙方發生爭執後，古男竟闖進陳男住家廚房以生魚片刀、菜刀向陳頭部與胸部等處猛砍上百刀，陳男當場慘死家中；檢察官事後率法醫相驗發現陳男全身有120處刀傷，其中57刀集中在頭、頸等處，古男案發後帶凶刀、血衣向警方投案，檢方偵結依殺人罪嫌將古男提起公訴。

檢警調查，43歲的古姓男子與陳姓男子是同鄉，之前長期借宿陳男住家，但陳男卻發現古男常待在家裡不找工作，經勸告無效後，憤而將古趕出家門，去年9月18日，古男到陳男位於中壢區住家按鈴希望借宿遭拒，竟以手肘偷襲陳後腦，2人發生扭打，古衝進廚房分持菜刀、生魚片刀朝陳頭、頸部重砍，再以尖銳的生魚片刀猛刺其胸部。

▲桃園市古姓男子去年9月持雙刀砍死陳姓男子，警方在現場採證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

陳以雙手阻擋大喊「救命！」古卻殺紅眼不顧陳求饒，持刀瘋狂亂砍亂劈，陳倒於血泊中，當場血流不止慘死家中，古見陳倒地昏迷仍以雙刀朝其砍殺洩憤，導致陳頸部幾乎斷裂，事後還到洗手台清洗雙手，脫掉衣物包住行凶刀逃離現場。

鄰居聽見陳男呼救聲查看，當場撞見古身上沾滿鮮血立即報案，古男自知法網難逃，徒步至派出所投案，員警到場循著血跡到3樓驚見陳男倒臥客廳沙發，其中頸部幾乎被砍斷，牆壁、地板充斥血跡。

檢警偵訊時，古男坦承借宿遭拒心生不滿才持刀砍殺陳；目擊鄰居則指稱，聽見金屬敲擊聲持續近20分鐘，還聽到陳男大喊了3次「救命」，後來看到古打赤膊離開，雙手與褲子沾染大片血跡，員警勘查發現打鬥痕跡，也採集到古的腳印，身上血跡與陳男身上DNA相符。

檢方率法醫相驗時，作案菜刀缺損一角，在陳的頭皮找到1塊金屬碎片，比對後與菜刀材質與顏色相符，法醫解剖後發現，陳生前全身約有120處刀傷，其中57處集中在頭部與胸部等處，可見下手力道兇殘猛烈，左肺也遭2刀刺穿，胸、背與四肢則遍佈許多刀痕。

檢方認為，古男雖主動向警方投案符合自首要件，應依法可以酌予減刑，但古男曾有公共危險前科，累犯應加重其刑，偵結依殺人罪嫌將古男提起公訴。

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