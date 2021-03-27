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靠腰了！桃園娃娃機大盜所向披靡　業者圍剿他急逃「掉了這個」

▲桃園市任姓男子最近在桃園市各區犯下十餘起娃娃機店零錢竊案，業者透過遠端監控彼此通報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲任姓男子最近在桃園市各區犯下十餘起娃娃機店零錢竊案，業者透過遠端監控彼此通報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市任姓男子屢次在娃娃機店犯下破壞零錢箱竊取零錢案，業者彼此通報提醒要揪出這名慣竊，26日晚間任男再度在桃園區大豐路某娃娃機店犯案，業者透過遠端監視器發現後報警，員警趕抵時，任男已聞風逃逸，但卻將藏有2萬餘元腰包遺留在現場，警方根據腰包上身分證資料確定是任男所為，隨後在附近查獲任男到案，依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市任姓男子最近在桃園市各區犯下十餘起娃娃機店零錢竊案，任姓男子以蠻力破壞零錢箱，再竊出零錢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市任姓男子最近在桃園市各區犯下十餘起娃娃機店零錢竊案，任姓男子以蠻力破壞零錢箱，再竊出零錢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，大樹派出所26日晚間接獲轄區大豐路某娃娃機店業者報案，發現有男子破壞機台竊取零錢，員警趕往現場蒐證，發現現場遺落一只腰包，內有2萬餘元現金與身分證件，員警掌握51歲任姓男子涉有重嫌。

▲桃園市任姓男子最近在桃園市各區犯下十餘起娃娃機店零錢竊案，桃園警方在娃娃機店現場發現其遺留腰包為犯案證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市任姓男子最近在桃園市各區犯下十餘起娃娃機店零錢竊案，桃園警方在娃娃機店現場發現其遺留腰包為犯案證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警在任男住所附近手後卻未發現，26日深夜在巡邏時發現任男在街頭探頭探腦，其頭頂中空特徵與監視器影片竊嫌相符，警方上前攔查，任男見無法狡賴坦承涉案。

▲桃園市任姓男子最近在桃園市各區犯下十餘起娃娃機店零錢竊案，任姓男子26日被逮捕後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市任姓男子最近在桃園市各區犯下十餘起娃娃機店零錢竊案，任姓男子26日被逮捕後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局查出，經過清查發現，任男在桃園、中壢與龜山等地區，犯下娃娃機店竊取零錢案多達十餘起，業者在臉書社團中頻頻發文，對這名慣犯恨得牙癢癢的，任男辯稱平常打工維生，收入不穩定，因缺錢花用才選定娃娃機店，以蠻力破壞零錢箱，再將零錢竊出花用，至於犯下多少起，自己也不清楚，全案偵訊後將任男依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

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