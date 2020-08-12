KTV起衝突持槍開轟釀1死1傷　狠男逃亡4年落網！法院重判16年當庭收押

▲桃園市黃姓男子在2014年間在中壢區某KTV與人發生衝突，竟持槍朝對方頭部開轟，流彈卻造成1死1傷慘劇，逃亡4年被逮。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子在6年前與友人在中壢區某KTV與人發生衝突，不滿劉姓男子等人與哥哥拉扯，竟持槍朝劉頭部近距離開槍，子彈貫穿劉臉部、頸部與左胸等處，流彈還波及身旁徐姓男子，造成劉傷重致死、徐男大腿重傷，案發後黃逃亡4年才因他案被警方拘捕歸案。黃在偵訊時否認持槍殺人，辯稱是雙方拉扯時誤擊，法官12日依殺人罪判處黃有期徒刑16年、褫奪公權8年，當場裁定收押禁見，本案還可上訴。

檢警調查，43歲的黃姓男子在2014年6月19日凌晨2時許與哥哥等友人在中壢區某KTV唱歌，後來不知何故與另一方劉姓男子等人發生衝突，雙方相約下樓談判，黃男發現劉男與其哥哥發生肢體衝突有拉扯行為，竟持槍朝劉頭部等處近距離開槍，結果子彈貫穿劉頭頸胸等處，流彈還波及徐姓男子左大腿，結果劉男送醫後因單一槍擊傷，卻造成口、頸部、左胸與左肺貫等處遭子彈貫穿傷重不治，徐男則左大腿受傷，黃男犯案後逃亡4年才因涉及賭博案件遭警方逮捕。

檢警偵訊時，黃男否認殺人，辯稱與劉男搶奪槍枝時誤擊，僅坦承過失致死與過失傷害等罪嫌；檢方查出，劉姓死者傷勢集中在口、頸、左胸等處遭子彈貫穿等，均為致命部位，黃男朝劉頭部開槍是致命傷，偵結依殺人與殺人未遂等嫌提起公訴。

桃園地院認為，黃男基於殺人之不確定近距離持槍射擊劉，導致劉男傷重致死，黃與對方並無深仇大恨，僅因劉男與他哥哥拉扯衝突，竟近距離開槍，惡性重大，黃犯後否認犯行，還誣陷是劉欲攻擊哥哥才誤擊，但根據檢警依監視器、相關證人供述等證據判斷，黃基於「不確定之殺人故意」，卻朝對方連開數槍造成劉傷重致死、徐男受傷，黃在2014年6月19日案發後逃亡4年多，直到2018年8月17日因賭博案遭警方逮捕，檢方經聲押獲准。

地院合議庭表示，黃男在2018年12月27日因賭博罪執行4月完畢後釋放在外至今，考量黃依殺人罪判處16年、褫奪公權8年，其所犯之重罪因有證人在地院審理時更異說詞，言詞多所迴護黃男，且黃對涉案槍枝去向未明確交代去向，顯有勾串證人與湮滅罪證以圖無罪裁判之可能性甚高，認定仍有羈押之必要，合議庭當場諭知黃男收押禁見，本案還可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／蘆竹誠聖宮明「神禧夜巡遶境」 上百陣頭宣揚關聖帝君仁義精神

►菲律賓今起入境桃集中檢疫 桃機首班僅3旅客...送檢疫所14天

►向房東借錢被拒竟放火報復！樓上3房客嗆傷險死 狂男下場曝光