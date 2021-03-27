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手機沒壞懶得續約？這個人因此A到204支iPhone、三星

▲桃園市某通訊行劉姓店長因缺錢花用，竟盜用客戶個資向電信公司辦理門號續約，詐得免費手機與配件後轉賣謀取暴利挨告。（圖／達志示意圖）

▲通訊行劉姓店長缺錢花用，竟盜用客戶個資向電信公司辦理門號續約，詐得免費手機與配件後轉賣謀利。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某通訊行劉姓店長疑因缺錢花用，竟動歪腦筋在客戶資料上，盜用多達204名客戶個資辦理門號續約，向電信公司取得贈送之手機與配件，再行轉賣牟取約300餘萬元，事後被通訊行業者查出報警處理，檢方依204個偽造文書罪嫌起訴，桃園地院刑事庭部分依偽造文書判處2年，民事部分則需賠償電信行共322萬餘元，本案還可上訴。

檢警調查，在桃園市某通信行擔任店長的劉姓男子，利用客戶在通訊行申請手機門號資料，分別以自己與其他3名不知情同事之名義，在未經客戶授權或同意下，以偽造簽名等辦理續約，再向電信公司收取贈送的IPHONE、三星等知名手機廠牌贈送之手機與配件商品，私下再轉賣牟利。

桃檢查出，劉男犯案時間從2017年3月至同年8月間，以店長職權登入店家電腦系統，輸入客戶個資申辦續約後，隨即取消門號申辦與續約，讓公司難以即時確認而蒙受損失。劉在半年內共計偽造約204人次，牟取多達318萬餘元，通訊行後來發現異狀報警提告。

桃檢複訊時，劉坦承犯行不諱，電信行提供相關電信資料、客戶個資等佐證，檢方認為犯行明確，依204個偽造文書罪嫌提起公訴。

桃園地院法官認為，劉審訊時坦承犯案且態度良好，並與通信行、電信業者達成和解，並承諾賠償；法官審酌，劉男觸犯偽造文書、詐欺等罪，從重依204個偽造文書罪分別判處劉3月至5月徒刑，合併執行2年；民事部分，通信行提起附帶民事損害賠償，對劉求償總計318萬餘元，以及代為支付相違約金4萬餘元，總計求償322萬餘元，本案可上訴。

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