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持刀、鐵鎚砍殺鄰居3人成重殘　嗆檢「 我殺人？笑死人」...狠男被起訴

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▲桃園市杜姓男子今年5月間發現鄰居將鞋子放在家門前，與其發生口腳後憤而持水果刀與鐵鎚重擊3人成重傷。（示意圖／達志影像）

▲桃園市杜姓男子今年5月間發現鄰居將鞋子放在家門前，與其發生口腳後憤而持水果刀與鐵鎚重擊3人成傷，其中1人險死。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市杜姓男子今年5月間因不滿宗姓鄰居將鞋子放在家門口，遂與宗男與陳姓友人口角，杜男心有不甘返家持鐵鎚與水果刀走向陳男，以鐵鎚朝頭部猛擊數下，宗男見狀上前阻止結果被杜男以水果刀刺向頸部，穿破嘴巴再由左頸部穿出，當場血流如注，陳男的父親聽見2人哀嚎出面阻止，也遭殺紅眼的杜男割傷手指，杜男被聞訊趕來警方制止送辦；桃檢檢察官偵訊時，杜男孩怒嗆檢察官「我殺人？笑死人」等語，桃檢23日偵結依殺人未遂罪嫌將杜男起訴。

檢警調查，54歲的杜姓男子今年5月24日下午3時許在復興區住家前，發現宗姓鄰居將鞋子放在家門口，遂與宗男與陳姓友人發生口角，杜心生不滿返家手持鐵鎚與水果刀各一把返回現場，朝陳男頭部重擊，陳男及時發現閃避並以雙手護住頭部，但杜男仍以鐵槌猛力敲擊頭部2，3次，導致右上臂挫瘀傷與左膝擦傷。

宗男見杜男持鐵鎚攻擊陳立即上前制止，杜男以水果刀朝宗男頸部猛刺，宗男雖閃避，但仍被水果刀從嘴巴插入，因力道過猛再由左頸部穿出，左臉頰與左頸部有嚴重穿刺傷，右上臂與右肩多處撕裂傷合併肌肉與肌腱損傷，當場血流如注，陳男父親聽見2人哀嚎趕往查看，也被殺紅眼的杜男以水果刀割傷右手小指頭，大溪警分局員警及時趕抵將杜男制伏，並查扣犯案用的鐵槌與水果刀等凶器。

檢警偵訊時，杜男否認有企圖殺人未遂等犯行，辯稱是宗姓男子把鞋子放在其門口處才會氣憤動手，事後還怒嗆記得3人面孔，出獄後要對3人不利「要殺1個人很簡單」。

檢察官複訊時，杜男甚至怒嗆檢察官「我殺人？笑死人」、「我不簽筆錄，你夠了沒有？」等語，檢方根據警方提供現場扣押之鐵槌與水果刀等凶器證物，以及國軍桃園總醫院之診斷證明，證明杜男辨識行為能力並無顯著降低或欠缺之虞，僅因口角即起殺人犯意，犯案後態度不佳猶揚言對告訴人不利，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴，並向地院聲請從重量刑。

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