桃園公園之狼落網！對夜歸女4犯扯淡不認　警批「用手指也算」

▲桃園市宋去年2月至9月間，在蘆竹區某公園對同一女子前後共4次襲胸、指侵與強制猥褻得逞，桃園地院重判應執行5年8月有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市宋姓男子在去年2月間於蘆竹區某公園碰上夜歸女子，趁機以交個朋友上前搭訕，在聊天趁四下無人之際襲胸，還以指侵下體得逞，後遭女子推開才作罷，宋見女子都不敢聲張，往後從2月至9月間，總計4次對同一女子襲胸、指侵等方式強制猥褻，後遭路人發現報警查辦；宋男偵訊時一度否認，後來坦承犯行，認為女子好欺負才連續犯案，桃園地院法官審結依強制性交、強制猥褻共4罪，應執行5年8月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，60歲的宋姓男子去年2月間某日晚間10時30分在蘆竹區某公園，見夜歸女子獨自徒步進入公園，以「交個朋友如何？」藉故攀談，後來2人在公園內聊天時，宋男趁四下無人頓起淫念，徒手撫摸其胸部，再脫去其褲子以手指入下體，女子哭喊「不要這樣摸我」，後因有路人經過，女子趕快起身逃離。

同年5月間某日晚間，宋再度到公園等候，見女子夜歸下班後坐在公園椅子上休息，宋再度上前伸入女子內衣撫摸胸部，女子高喊「不要摸我」等詞，但宋竟以「妳不給我摸那你想給誰摸」等語，再度對女子襲胸、指侵下體得逞後離去；同年8月間，宋第3次在公園等待女子下班，女子騎車欲離去，宋直接擋在機車前，趁機跳上機車後座撫摸女子胸部等處，後來因有警察巡邏趕緊下車逃離。

去年9月5日凌晨1時許，宋男第4次在公園等候女子下班，見女子坐在機車上，竟上前擋住女子離去，並以雙手撫摸胸部與外陰部等處，經路人發現女子哭泣打電話報警，才將宋男逮住帶回派出所。

女子製作筆錄時指稱，她根本不認識宋男，「從年初就開始遭宋男性侵，已經第4次了」，至於第一次至第三次為何沒報案，女子則聲稱，「沒想到要報案，只想趕快回家就好，只想趕快離開」等語。

宋男在偵訊時一度否認對女子性侵，警方告知「用手指也算」，宋男才坦承「有啦」，後來還說覺得女子被欺負不會報案，因此才多次找上她，桃園地院法官審酌，宋男僅為逞一己性慾，罔顧女子意願與感受，首次對女子性侵害犯行後，查覺女子不懂如何維護自己權益，竟食髓知味連續犯行，宋犯後仍否認大部分犯行，審訊時仍避重就輕，法官不採信宋之說詞，受害女子審理時表示不願與被告和解，衡酌宋男4 次犯行依2個強制性交罪各判處3年2月徒刑、2個強制猥褻罪各判處7月徒刑，應執行5年8月徒刑，本案還可上訴。

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