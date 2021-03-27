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桃園「龍潭區體育會」很迷彩　湯蕙禎：愛運動挺國防！

▲桃園龍潭體育會成立大會很迷彩。（圖／湯蕙禎服務處提供）

▲湯蕙禎感受傘兵裝備重量。（圖／湯蕙禎服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「龍潭區體育會」27日成立大會，會中安排全民國防攤位及人才招募活動，期各界一同「愛運動、挺國防」，創會理事長、現任立委湯蕙禎穿上戰鬥裝，揹起傘兵裝備，體驗國軍各種精實體能訓練並強調，國軍愛好運動、體能優異的正面形象，廣受肯定。「龍潭區體育會」未來將舉辦地區賽事，歡迎國軍社團與學生、民眾一起交流，強化軍民情誼。

▲桃園龍潭體育會成立大會很迷彩。（圖／湯蕙禎服務處提供）

▲桃園「龍潭區體育會」成立大會。▼湯蕙禎參觀全民國防攤位。（圖／湯蕙禎服務處提供）

▲桃園龍潭體育會成立大會很迷彩。（圖／湯蕙禎服務處提供）

湯蕙禎表示，桃園市各區都有成立體育會，龍潭區體育會的成立可讓運動資源做更廣泛運用。未來除了協助各運動團體定期舉辦賽事，也透過體育會整合地方政府與民間資源，包括盤點地方體育場域資源做訓練；爭取地方宮廟、團體捐助運動器材；協助國中、小學養成運動習慣，培育體育人才等，透過有計畫、有組織的經營，「讓體育活動融入民眾生活，達到強身健體功效，也是有效抗疫的一環」。

▲桃園龍潭體育會成立大會很迷彩。（圖／湯蕙禎服務處提供）

▲▼湯蕙禎體驗國軍各種精實體能訓練。（圖／湯蕙禎服務處提供）

▲桃園龍潭體育會成立大會很迷彩。（圖／湯蕙禎服務處提供）

「龍潭區體育會」成立大會，由湯蕙禎委員帶領會旗進場，並由陸軍軍樂隊、陸軍專科學校戰鼓隊、國防部藝工隊等單位為活動炒熱氣氛。此外，國防部在成立大會中設置攤位，讓更多民眾近距離體驗國軍訓練。包括桃園市長鄭文燦、陸軍司令部主任楊中將、國防部人次室人培處長夏少將、國防部文宣心戰處樓少將、陸軍專科學校校長周少將等人出席。

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桃園龍潭區體育會成立大會湯蕙禎愛運動挺國防

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