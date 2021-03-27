台東鴛鴦大盜愛偷農具！變現買毒　機車曝行蹤

▲▼員警在嫌犯住處搜出白色粉末安非它命及吸食器。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縱谷地區3月間發生兩起農機具失竊案件，警方調閲監視器鎖定一輛機車以車追人，日前上午時許針對監控目標發動搜索，於富里鄉逮捕一對鴛鴦大盜，起出農用機具一批及毒品，函送地方檢查署偵辦。

縱谷地區務農戶數眾多，農機具是農民從事農務時的重要工具，警方接獲後高度關切，關山分局除督促所屬加強轄內巡邏勤務外，另由偵查隊深入追查，務必要將竊嫌逮捕到案，讓轄內農民們能夠安心務農。

在偵查隊及池上分駐所的協力分工下，於監視器畫面中發現有部機車涉嫌重大，辦案人員遂以車追人嚴密監控，日前見時機成熟持搜索票前往嫌疑人位於花蓮縣富里鄉的住處實施搜索，在嫌犯臥室內發現不明白色粉末，經檢測劑確認為「安非他命」，秤重為0.34公克，並於書桌及包內找到注射器與夾鏈袋等物品；另外在屋外小池邊發現一部高壓噴水機，在屋門外找到一部電鋸，經比對型號均與報案失竊農戶機型相符；在房間內找到竊嫌所穿衣物，經與監視器影像比對也相符，鐵證如山擺在眼前，一對毒鴛鴦也只能俯首認栽！

▲▼在住處外查獲高壓噴水機及電鋸。

警方表示，鴛鴦盜為吸食毒品鋌而走險，竊取農民賴以維生的農機具變賣，所得贓款已全數用罄；其中莫姓女子還因毒品案件為台東地檢署通緝在案；經警詢後，其中潘姓男子依違反毒品危害防制條例移送花蓮地方檢察署依法偵辦；莫女則依違反毒品危害防制條例通緝案，遞解至台東地方檢察署歸案；竊盜部分另函送台東地方檢察署依法偵辦。

關山警察分局呼籲民眾，注意家中物件，必要時在屋外及出入口裝設感應式燈具，於夜間有人接近時，燈光可發生嚇阻作用，讓居家安全更加有保障！

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