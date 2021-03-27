抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航：沒發聲明就可以

▲LV台北中山旗艦店。（圖／翻攝Google Maps）

記者施怡妏／綜合報導

中國因新疆人權議題與西方國家關係惡劣，官方自主號召中國民眾發起抵制曾聲明拒用新疆棉花的H&M、Nike跟愛迪達等知名品牌，整起事件源自於「良好棉花發展協會」（BCI）禁止非人道棉花，有網友發現，LV集團LVMH也是該協會的會員之一，可能LVMH旗下的精品都會受到抵制。

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▲LVMH也是BCI組織的成員之一。（圖／翻攝自豆瓣）

網友在PTT版上發文，「良好棉花發展協會」（BCI，The Better Cotton Initiative）2019年表態憂心新疆強迫勞動與集中營，暫停採購難以驗明勞動時態的棉料來源，而在豆瓣上有網友查出，LVMH（Moët Hennessy Louis Vuitton）也是該組織的會員，依照這樣的邏輯，「整個LVMH旗下精品都要抵制」。

原PO指出，該篇貼文在豆瓣上引起許多大陸網友討論，出現許多護航的留言，「是成員，但沒發表聲明就可以」、「不要像Nike、H&M 主動發聲明就好」。他猜測，可能是怕事件持續延燒下去，連最愛的精品都無法購買。

▲陸網留言。（圖／翻攝自豆瓣）

但也有人力挺新疆棉，「還想買個celine的包，省錢了，極簡了，我還是背新疆長絨棉布包」、「收藏了！這些品牌不會買啦」、「馬上刪掉lv代購」、「本來剛對新celine有點好感，麻煩如果有香奈兒和愛馬仕立馬通知我，可以徹底省錢了」、「我也買不起就一起抵制了吧」、「我的腰帶要丟了」。

對此，PTT鄉民們表示，「中國人要崩潰了」、「嘻嘻，血流成河」、「加油，支持中國抵制到底啊」、「完蛋，他們現在衝去百貨公司掃貨了吧」、「最愛買精品包的就中國人啊」、「藝人出席活動都沒時尚品牌可以穿了吧」、「不能買LV是要那些中國貴婦的命啊」。

LVMH旗下品牌包括人人都知道的路易威登（LV，Louis Vuitton）之外，還有迪奧（Dior）、寶格麗（Bvlgari）、羅威（LOEWE）、思琳（Céline）、芬迪（Fendi）、纪梵希（Givenchy）、日默瓦（Rimowa）、酩悅香檳（Moët & Chandon）、凱卓（Kenzo）等。