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社會 社會焦點 保障人權

賣命4年…雇主協調會「1元硬幣付薪」　服務中心：羞辱移工8938次

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

臉書粉專「移民移工服務中心」昨（26日）深夜PO出一則貼文，表示外籍移工S君原本來台的工作應是照顧阿嬤，不料雇主卻讓她在自家經營的餐車上工作，雙倍的工作量、以及每月僅有2天休假的苛刻環境終於讓S君忍耐了4年後再也無法忍受，終於鼓起勇氣申訴，雙方在協調後，雇主還惡意以1元硬幣支付8938元的薪資，誇張行徑令現場桃園市政府勞動局人員都相當傻眼，更替S君感到不值。

▲▼1元硬幣羞辱外籍移工。（圖／翻攝臉書「移民移工服務中心」）

▲雇主以滿滿一桌的1元硬幣支付薪資，羞辱外籍移工。（圖／翻攝臉書「移民移工服務中心」，下同）

「移民移工服務中心」昨深夜以「8938個1元硬幣的羞辱」為題PO文，表示S君是在2017年來台擔任看護工，原本的工作應是照顧阿嬤，沒想到雇主卻讓她在自家經營的餐車上工作，每天從早上7點開始工作到下午1點半結束營業，返家後還不能休息，除了準備明天開店所需的材料外，還得應付煮飯、打掃、洗衣等日常家事，一個月更只有2天的休假，日復一日的雙倍工作量令S君感到疲憊不堪。

雖然過程中S君也曾向仲介反映，但卻未獲得任何協助，在忍耐了4年後終於再也無法忍受，因此鼓起勇氣提出了轉換雇主的要求，不料得到的答案卻是「必須等到有新移工接替工作才能轉換雇主」，對方更生氣放話「如果硬要轉換雇主，除了不會給薪資之外，還須賠償4萬元提前解約金。」

最終S君忍無可忍，只好向1955專線申訴，不料卻被雇主發現，還與仲介一起要求S君撤案；仲介更稱，倘若S君願意道歉並撤銷申訴案，他願意協助S君向原雇主求情，「少付一點解約金。」S君無法接受自己明明沒犯錯，卻要道歉、賠償，最後在友人的協助下轉往移民移工服務中心求助。

雙方經向桃園是勞動局申請召開協調會議後，雇主終於同意讓S君轉換雇主，也同意返還尚未支付的薪資，未料當會議記錄簽名確認後，雇主卻將2袋裝滿1元硬幣的布袋放在桌上，要S君在滿滿一桌1元硬幣中自行清點出8938元的薪資，誇張舉動令現場人員相當傻眼，更對S君長達4年賣命工作感到不值。

「移民移工服務中心」指出，雇主指派移工從事許可外工作已經違法在先，不但沒有賠償長時間工作應領的加班費，事後也無一句道歉，更在最後以滿桌的1元硬幣羞辱S君8938次，「雇主此等創舉可說是前所未見，此行為亦讓現場每一位台灣人在移工面前深感羞愧，對移工而言，歧視、剝削無所不在，只要談到移工，就可看到台灣人最醜陋的那顆心！」

▲▼1元硬幣羞辱外籍移工。（圖／翻攝臉書「移民移工服務中心」）

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