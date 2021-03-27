拿8938個1元硬幣羞辱女移工！雇主曝她惡行　2小時後改口道歉

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名外籍移工擔任看護期間，被雇主要求在自家的餐車工作，由於工時長、工作繁多，4年下來疲憊不堪，但向仲介反映卻未獲得任何協助，便決定向1955申訴。未料，桃園市勞動局昨（26日）進行勞資調解後，雇主竟將薪資，以8938個1元硬幣的方式給付，讓外界直呼根本是「羞辱女移工」。對此，稍早雇主也親自發文反駁S君，但相隔2小時又改口道歉，稱確實不對在先，還強調有與S君達成共識。

▲1元硬幣羞辱外籍移工。（圖／翻攝臉書「移民移工服務中心」）

移民移工服務中心透過臉書粉專披露整起事件，內文提到，這名女移工S君2017年開始擔任看護工，原本是要照顧阿嬤，怎料，雇主改讓她在自家餐車工作，自早上7時至下午1時半結束後，再回雇主家準備明天開店所需材料，而做完前述工作後S君還得做煮飯、打掃、洗衣服等工作，一個月只有兩天休假，長期下來疲憊不堪，向仲介反映卻未獲得協助，且仲介稱「必須等到有新的移工來接替才能轉換雇主」她向雇主反映，雇主則生氣表示「如果妳要轉換雇主，我除了不會給妳薪資，妳還必須賠償四萬元的提前解約金。」

S君忍無可忍只好向1955專線申訴，怎料，卻遭雇主發現，還與仲介一起要求S君撤案；仲介更稱，倘若S君願意道歉並撤銷申訴案，他願意協助S君向原雇主求情，「少付一點解約金。」S君無法接受自己明明沒犯錯，卻要道歉、賠償，最後在友人的協助下轉往移民移工服務中心求助。

雙方昨經桃園市政府勞動局協調後，雇主雖同意讓S君轉換雇主，並同意返還尚未支付之薪資，怎料，簽完名後，雇主竟將2袋裝滿1元硬幣的布袋放在桌上，要S君在滿滿一桌1元硬幣中自行清點出8938元的薪資，誇張舉動令現場人員相當傻眼，更對S君長達4年賣命工作感到不值。

稍早雇主於臉書發長文反駁，直指S君是想要到男友工廠上班，才會堅持要她們換人，為了達到目的，不擇手段，認為看到移民移工服務中心在臉書發文的網友，不應照著風向走。他們當初決定二次簽約要換人時，S君曾堅持不要換，要繼續做，還要求交換條件，「每週日放假出去跟男朋友過夜」，而她們答應了，卻換來S君偷竊母親的零用金、每天用兩支手機講電話、倒垃圾倒三小時，還將男友帶回家，直接把家裡當作旅館，甚至24小時都開著手機，連睡覺都要跟男友視訊。

雇主再提到，今天會鬧到這樣的地步已不是小問題，S君跟男友吵架就會喊不幹，「到底誰受害，我真的看不懂，隨便你們報。我摸著良心講，我們對S君一點虧欠都沒有！不要說我們欠外勞薪水來談解約的問題的時候，是他不到場，聯絡不到人，再反說我們壓她薪水，台灣人就繼續幫著外勞欺負台灣人，去中壢車站走一下，看一下外勞現在到底多囂張就好了」。

然而，發文2小時後，雇主又改口稱「抱歉，的確，我越界讓S君多分擔了額外工作，確實不對在先（可是我們都有與S君達成共識與條件）情緒氣不過，讓我做了衝動的舉動。」