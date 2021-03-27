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社會 社會焦點 保障人權

女移工遭「8938個1塊錢」羞辱！勞工局看傻　雇主竟嗆：1元不是錢？

記者沈繼昌／桃園報導

桃園一名外籍移工S君原本來台應是照顧阿嬤，但卻被雇主要求在自家的餐車工作，不僅工作量加倍，甚至每個月只有2天的休假，S君忍了4年之後，終於鼓起勇氣申訴。孰料，在協商後雇主竟惡意拿出8938個1元硬幣支付薪資，誇張行徑讓桃園市政府勞動局人員遭當傻眼。對此，桃園市政府勞動局外勞事務科科長陳秋媚還怒批，「這不是只有電視上才會看到的事情嗎？」

▲▼1元硬幣羞辱外籍移工。（圖／翻攝臉書「移民移工服務中心」）

▲雇主1元硬幣羞辱外籍移工。（圖／翻攝臉書「移民移工服務中心」）

桃園市政府勞動局外勞事務科科長陳秋媚指出，雙方26日下午在勞動局召開協調會議，雇主當時同意讓S君轉換雇主，也同意支付其薪資，但沒想到事後卻拿著2大袋的1元硬幣，袋子上還有某銀行標示，似乎是特別費心去銀行換來的，也讓他不禁怒批，「這不是只有電視上才會看到的事情嗎？」

▲▼1元硬幣羞辱外籍移工。（圖／翻攝臉書「移民移工服務中心」）

陳秋媚表示，她首次遇到這種情況，而協調會議開完之後，雇主拿來8938個1元硬幣數量實在太龐大，最後只好商請郵局協助將硬幣存在帳戶，之後再領紙鈔出來。陳秋媚也呼籲勞雇仲應理性處理爭議，互相尊重。

然而，誇張的是，當時雇主對於勞動局人員一臉質疑，還說出，「1元也是國幣，難道不是錢嗎？」對此，陳秋媚說，雇主的確沒有違法，也依約付薪資，「但對人沒必要這樣，應該好聚好散。」

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