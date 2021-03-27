HUGO BOSS總部硬起來！改聲明「不用新疆棉」秒被3陸藝人切割

▲HUGO BOSS發布最新聲明後，代言藝人李易峰立刻宣布停止合作。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

德國服裝品牌HUGO BOSS（陸譯：雨果博斯）在新疆棉事件爆發的第一時間曾在微博發文挺新疆棉，但後來又刪除了貼文，並於27日發布英文聲明，強調不容忍強迫勞動，也未使用任何來自新疆的原料。

▼HUGO BOSS微博在事發第一時間發出的貼文。（圖／翻攝微博）



H&M因拒用新疆棉被大陸網友抵制之後，HUGO BOSS便於25日在微博發文，表示多年來一直支持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整，「新疆長絨是世界上最好的棉花之一，我們相信優質的原料一定會實現價值，將繼續採購支持新疆棉花。」

不過，該則貼文27日上午突然被刪除，並重新發出了一條新的貼文，還附上英文聲明的連結，內容提到HUGO BOSS不容忍強迫勞動，也沒有從直接供應商採購任何來自新疆的原料。

▼HUGO BOSS刪除舊貼文後發出的新貼文。（圖／翻攝微博）



根據《路透社》報導，HUGO BOSS先前的貼文未經授權發布，目前已經刪除。公司發言人韋斯特曼（Carolin Westermann）也強調，英文版聲明才是公司的官方立場。

HUGO BOSS刪除支持新疆棉的貼文後，其在大陸的代言人李易峰、朱正廷、王琳凱分別透過工作室發出聲明，表示與HUGO BOSS終止合作，「我們只與明確支持和採購新疆棉花的品牌進行合作。」

李易峰聲明全文：

關於BCI組織針對我國新疆棉花造謠抹黑事件，團隊第一時間與李易峰先生代言的BOSS雨果博斯進行多次溝通，品牌曾明確表明立場。但截至3月27日凌晨3:50，BOSS雨果博斯的最終決策與我方溝通的初衷未能達成一致。

基於此，李易峰先生及其工作室即刻終止與BOSS雨果博斯品牌的一切合作。

李易峰先生及其工作室熙以綿薄之力堅定維護祖國利益，堅持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。我們只與明確支持和採購新疆棉花的品牌進行合作。

無論何時，祖國不容侵犯！

特此聲明！

▼HUGO BOSS發布英文聲明，強調未使用任何來自新疆的原料。（圖／翻攝微博）

