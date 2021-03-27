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高雄少年隊力勸輟學少年「完成學業」　迷途少年拾畫筆揮灑人生

▲▼ 少年隊員警勸回蹺家的15歲少年，讓他可以重拾畫筆揮灑人生 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲少年隊員警勸15歲中輟少年回頭、完成學業，未來更能拿喜愛的畫筆揮灑更美好的人生。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有位15歲的少年小明（化名），自幼父母離異，父親忽視教養，導致小明在求學階段經常性的輟學、逃家，每次發生狀況都不知去向，加上過程中誤交損友觸法，受到法院宣告保護管束，由於小明在繪畫上頗有興趣，為了尋找創作靈感更是經常性的輟學、逃家，但也因此未接獲法院寄送的通知文書，前往法院接受輔導，上個月底遭到臺灣高雄少年及家事法院發佈協尋，3日被尋獲。

少年隊員警接獲消息，利用通訊軟體聯絡小明，事後得知小明在繪畫方面天賦異稟，學習繪畫短短一年時間就獲得國際繪畫比賽冠軍，近日因小明作品展覽日期將屆，為找尋靈感四處參觀宮廟建築與神像才中輟離家，警方對小明規劃自己未來的藍圖表示讚許，期許他現階段先行完成學業，並接受高等正規教育，日後可使所學與興趣相得益彰，創作出更好的作品，兼顧理想與麵包。

▲▼ 少年隊員警勸回蹺家的15歲少年，讓他可以重拾畫筆揮灑人生 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲少年喜愛繪畫，經常趁外出時尋找作畫靈感。（圖／記者黃子倩翻攝）

小明聽了員警的話後，承諾會坦然面對過去所犯的錯誤，但他害怕這回不能即時完成作品、無法參與展覽，因而態度驟變，一度萌生逃避念頭，經少年隊員警持續追蹤輔導及鼓勵，跟他說：「現在這一段路走完，就是新的開始，解決是一種態度」、「任何小事都不該被忽視，它可能會影響你一輩子，該面對的還是要面對，你沒走完，它還是會一直來」，在員警鼓勵之下，小明態度轉變，見到員警時，不段感謝少年隊員警給予面對的勇氣，讓他有如獲重生的機會，未來更能實在的拿起畫筆揮灑自己新的人生。

▲▼ 少年隊員警勸回蹺家的15歲少年，讓他可以重拾畫筆揮灑人生 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲少年喜愛繪畫，經常趁外出時尋找作畫靈感。（圖／記者黃子倩翻攝）

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