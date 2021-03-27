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把高雄警察當塑膠！KTV前多人亂鬥　安全帽砸爛臉3傷

▲▼ 高雄苓雅區一家KTV傳出打架事件 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄苓雅區一家KTV凌晨爆發打架衝突事件，一共有3人受傷送醫。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市苓雅區新光路上一家KTV今天凌晨1點多發生一起衝突事件，警方獲報後派遣快打警力及線上巡邏警網共20多名優勢警力趕到現場處理，並在現場發現3名傷者，其中2人傷勢較重有臉部骨折的狀況，立即送醫治療，所幸沒有生命危險，據了解，這起糾紛起因是一對許男及劉女的情侶唱歌時吵架準備離去時，在KTV門口和被害的林姓男子一方發生口角衝突，許男隨即找人下來助陣，並以徒手及持安全帽的方式毆打被害人，警方共逮補4名涉案男子依法移送。

警方指出，這起意外發生在KTV的門口，起因是29歲的許姓男子和其女友劉女兩人唱歌時起了爭執，比朋友早一步離開，但兩人到門口後卻和原本互不相識的林男一方爆發口角，許男因此教唆陳男、管男以及蔡男下樓來助陣，並用徒手及持安全帽的方式毆打被害人，造成被害人臉部骨折、頭部撕裂傷並有四肢挫傷的狀況，所幸3人都沒有生命危險。

▲▼ 高雄苓雅區一家KTV傳出打架事件 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方帶回一共4名涉案男子依法移送。（圖／記者黃子倩翻攝）

苓雅分局分局長梁東山凌晨4點多親自召開記者會，除了說明案情，也指出4名涉案人依殺人未遂、傷害及妨害秩序等罪嫌移送偵辦。至於，現場一度傳出有人帶有槍枝，梁東山表示這是在場的人誤聽，經過進一步搜查並未起獲槍枝。

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