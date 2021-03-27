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「雞肉絲菇」易與毒菇榜首混淆　專家傳授9字訣輕鬆辨別

▲▼雞肉絲菇辨識要訣。（圖／特生中心提供）

▲雞肉絲菇菌傘中央斗笠狀尖突。（圖／特生中心提供，下同）

記者許展溢／台北報導

農委會特有生物研究保育中心指出，「雞肉絲菇」是與白蟻絕對共生的可食用菇菌，褐色菌傘中央尖硬突起，民眾常於野外採食，卻將毒菇榜首「綠褶菇」與其混淆誤認，但比較二者形態特徵，綠褶菇白色菌傘平展，表面具有褐色鱗片，菌褶灰綠色，而雞肉絲菇則是觀似斗笠，菌褶白色，菌柄基部有假根延伸與地下白蟻巢上的菌圃相連。

▲▼雞肉絲菇辨識要訣。（圖／特生中心提供）

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▲白蟻巢菌圃小菌球。

特生中心表示，要正確辨識雞肉絲菇，其實有簡易9字口訣「頭兒尖尖，腳踏白蟻窩。」，就能輕鬆辨別。 特生中心說明，雞肉絲菇又被稱為「雷公菇」或「雞㙡菌」，是老一輩台灣人夏秋季雨後鄉野間常採食的食用野菇。雞肉絲菇學術上的名稱為蟻巢菌，故名思義為白蟻栽培的食用菇菌，白蟻與雞肉絲菇二者間為絕對共生關係，親密如同農民與其所栽種的農作物間共生共榮。

特生中心指出，全世界只有大白蟻亞科的330種白蟻，會栽培雞肉絲菇，目前在台灣僅發現1種白蟻，會栽培雞肉絲菇，即俗稱大水蟻的台灣土白蟻。

▲▼雞肉絲菇辨識要訣。（圖／特生中心提供）

▲▼白蟻巢菌圃（上圖）。雞肉絲菇與地下白蟻巢相連（下圖）。

▲▼雞肉絲菇辨識要訣。（圖／特生中心提供）

雖然雞肉絲菇具可食用性，特生中心特別呼籲，路邊野菇別亂採，以避免誤食毒菇，若要確認是否為雞肉絲菇，則須把握辨識兩大特徵，特徵一，褐色菌傘中央斗笠狀尖突。特徵二，延菌柄基部向地下挖，一定可挖到白蟻窩，再配合易記的「頭兒尖尖，腳踏白蟻窩」9字口訣，絕對能輕鬆辨識雞肉絲菇。

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